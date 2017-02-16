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 Четверг, 16 февраля 2017
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В Пензе в самом разгаре школьный тур масштабного конкурса чтецов «Живая классика»
Сегодня в Пензе
 

В феврале стартует школьный тур Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Самый массовый этап охватит сельские школы, лицеи и даже кадетские корпуса. По итогам тура можно будет определить, какие произведения популярны у чтецов в 2017 году.

Каждый год организаторы советуют обратить особое внимание на произведения писателей-юбиляров: в 2017 году 80 лет исполняется Андрею Битову, Владимиру Маканину, 85 - Владимиру Войновичу. 80 лет со дня рождения Валентина Распутина и Александра Вампилова. 350 лет назад родился Джонатан Свифт, 200 лет назад - Константин Аксаков и Алексей Толстой, 120 лет назад появился на свет Валентин Катаев. Все эти авторы уже стали классиками и на их произведения стоит обратить внимание.

«Конкурс показывает, какие проблемы волнуют школьников, какие книги они читают в свободное время, - поделилась мнением президент одноименного фонда и организатор конкурса Марина Смирнова. - Ведь по правилам участники выступают с произведениями, которые не входят в школьную программу".

Напомним, что по итогам 2016 года самыми популярными среди участников стали произведения Антона Чехова, Виктора Драгунского и Михаила Зощенко. Победители школьных туров примут участие в муниципальных финалах, которые стартуют 1 марта. Три победителя от каждого региона получат путевку в МДЦ «Артек».

Новость: Орг комитет конкурса 16 февраля 2017
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