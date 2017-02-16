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 Четверг, 16 февраля 2017
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Историческая смена
Сегодня в Пензе
 
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13 школьников со всей Пензенской области отправились на тематическую смену в детский центр «Артек». Кандидатов на поездку отбирали особым образом. Участниками смены стали дети, отличившиеся в области отечественной истории, воспитанники военно-исторических клубов, занимающиеся  исследовательской, поисковой, музейной и архивной работой.

«Проект с 2017 года реализуется впервые в Пензенской области. Инициативу военно-исторического общества мы с удовольствием поддержали. Организаторами этого проекта выступило правительство Пензенской области и министерство образования Пензенской области», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов

В течение смены молодые историки познакомятся с военно-историческими памятниками Крыма и Севастополя, музеями военно-исторической направленности. Подростки поработают над проектами «История Крыма в истории России», «История России – история семьи», «Медиашкола юного историка». Также дети изучат архив Музея истории Артека.

«Там выберут представителя от каждого отряда, которые покажут исторические презентации. Каждый, кто делал проект, должен привезти какую-то вещь из «Артека». На основе этих проектов будет открыт музей как раз в нашу смену», - рассказала Рада Самсонова, ученица пензенской гимназии №13.

Проводить новую смену и пожелать детям успехов пришел лично министр образования Пензенской области Александр Воронков.

«От Пензенской области представлены самые достойные. Самое главное – любить историю своей родины и быть патриотом. Малой родины – Пензенской области и малой родины – великой России. Успехов вам!», - отметил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

В Пензе уверены, что эта акция не разовая. Если первый опыт будет удачен, то следующая группа детей отправится в «Артек» уже в апреле этого года.

 

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