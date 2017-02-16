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 Четверг, 16 февраля 2017
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Любители танцевального искусства старшего возраста смогут посетить бал
Сегодня в Пензе
 

Организацией мероприятия занимается Управление культуры и архива Пензенской области совместно с Пензенским региональным отделением Союза пенсионеров России. Проведение губернаторского бала для ветеранов «Приглашение к танцу» намечено на март текущего года.

«Наши ветераны подают нам достойный пример оптимизма и жизнелюбия. Возраст не мешает им оставаться бодрыми, проявлять искренний интерес к событиям сегодняшнего дня, раскрывать новые творческие способности», - отметил глава областной исполнительной власти, комментируя данную тему.

«Поэтому мы поддерживаем активное стремление людей старшего возраста участвовать в жизни региона. Думаю, что бал ветеранов привлечёт заслуженное внимание со стороны общества, позволит оценить созидательную энергию старших поколений», - пояснил он.

Областное мероприятие соберёт пенсионеров, ведущих активный образ жизни, со всего региона. Предполагается, что в концерте примут участие, как представители танцевальных студий, так и просто любители музыки и танцев.

Прелюдией к танцевальному вечеру станет небольшой концерт органной музыки, который состоится в здании областной филармонии. Затем праздник переместится на площадку киноконцертного зала "Пенза". Откроет бал эстрадно-джазовый ансамбль под управлением Юрия Белоногова. Также выступят музыканты – учащиеся Пензенского колледжа искусств. 

Участникам и зрителям предложат ознакомиться с историей танца. Лучшие концертные номера продемонстрируют непосредственные участники бала. Кроме того, будут подготовлены и проведены игровые программы.

Новость: Правительство Пензенской области 16 февраля 2017
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