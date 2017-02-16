Состоялось заседание городской антитеррористической комиссии города Пензы, которую провел председатель АТК Пензы, глава администрации города Виктор Кувайцев.

Заслушав отчет директора МУП «Городской центр торговли и услуг» Валерия Лагодинского, глава исполнительной власти города отметил, что антитеррористическая защищенность объектов потребительского рынка - сезонные ярмарки, расположенные по улицам Кижеватова, 1-3 и Терновского, 224 - не соответствует требованиям действующего федерального законодательства. В результате, директору МУП «Городской центр торговли и услуг» был дан определенный срок, в течение которого все недостатки необходимо устранить.

– Защищенность людей должна быть на первом месте, - обратился глава администрации города к Валерию Лагодинскому. – У вас должно быть четкое понимание своих дальнейших действий, чтобы объекты потребительского рынка с массовым пребыванием людей были максимально безопасными.

Кроме того, на заседании комиссии был заслушан доклад начальника Управления образования города Пензы о профилактических мероприятиях по противодействию идеологии терроризма, проводимых в учреждениях, подведомственных Управлению. Одним из обсуждаемых вопросов стало значительное влияние социальных сетей на девиантное поведение подростков. По словам Юрия Голодяева, классные руководители проводят мониторинг личных аккаунтов учеников, в результате чего были выявлены подростки, состоящие в группах, которые призывают к совершению суицида.

– Дети самое дорогое, что у нас есть, - отметил Виктор Кувайцев. – Нельзя формально подходить к решению подобных ситуаций. С подростками и их родителями должны работать психологи и педагоги.

Также участники совещания рассмотрели вопрос о реализации мероприятий антитеррористической направленности на объектах города в период подготовки к проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

– Данные мероприятия на объектах города в период подготовки к проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года проводятся в плановом порядке, реконструкция МАУ ФК «Зенит» осуществляется в соответствии с проектной документацией, – доложила председатель Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы Наталья Озерова.

Глава администрации отметил, что система безопасности на период проведения Чемпионата мира должна быть полностью отлаженной. Поэтому одним из важных направлений в этой работе является интеграция видеонаблюдения на объектах в систему «Безопасный город».