Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Четверг, 16 февраля 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Они говорят на языке Шиллера и Гёте
Сегодня в Пензе
 
Смотреть видео

Немецкий язык продолжил марафон школьных олимпиад. В институте регионального развития собрались ребята со всей области, чтобы проверить, насколько глубоко они знают язык Шиллера и Гёте.

Ведущий специалист-эксперт Министерства образования Пензенской области, Ольга Дворянская, отметила: «К сожалению, немецкий язык на олимпиадах пользуется меньшей популярностью, чем другие предметы. Но и здесь у нас есть учащиеся, которые достойно выступали на всероссийском уровне».

В этом году языковая олимпиада собрала 28 участников. Интерес к немецкому у каждого свой. Одни изучают его для расширения кругозора, другие — намерены связать с ним будущую профессию. Как, например, Анастасия Баранова из Кузнецка: «Возможно, буду преподавателем. Возможно, переводчиком... Но, в любом случае, с языком я свяжу свою жизнь в дальнейшем. Мне очень нравится эта страна — Германия. Отсюда и интерес к языку».

По популярности немецкий язык пока уступает английскому, но и он востребован в современном обществе. Преподаватели высшей школы, они же — члены жюри на олимпиаде, отмечают нарастающий интерес к языку.

Доцент кафедры иностранных языков ПГУ, Ирина Воеводина, отметила: «Немецкий язык востребован всё больше! К нам на кафедру часто обращаются с просьбой предоставить переводчиков. Регион налаживает деловые связи с Германией, поэтому специалисты нам очень нужны. Кроме того, в Германии благосклонно относятся к нашим студентам. Владея языком, они могут легко поступить в иностранный вуз».

Поступить в вуз проще будет и победителям этой Олимпиады. Призовое место на региональном этапе даёт абитуриенту преимущество над остальными при иных равных условиях. Триумфатор всероссийского этапа автоматически зачисляется в любой профильный вуз страны.

Новость: Екатерина Сорокина 16 февраля 2017
2017-02-16
НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ ДОЛЖНИКИ
Юрий Рузляев провел личный прием граждан
 
2017-02-16
В ногу со временем
В областной клинической больнице имени Н.Н. Бурденко в кардиологическом отделении появился ультразвуковой аппарат
 
2017-02-16
«Сердце отдаю детям»
В Пензе проходит конкурс профмастерства среди педагогов дополнительного образования
 
2017-02-16
Христианский день молодежи
В Пензе отпраздновали православный праздник Сретение Господне
 
2017-02-16
Михаил Бабич дал оценку работе пензенского губернатора
 Очень хорошо развивается Пензенская область, результаты 2016 года, как по промышленности, так и по сельскому хозяйству очень впечатляющие, - Михаил Бабич
 

Новости партнеров
 
На сайте: 22ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru