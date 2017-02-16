Они говорят на языке Шиллера и Гёте

Немецкий язык продолжил марафон школьных олимпиад. В институте регионального развития собрались ребята со всей области, чтобы проверить, насколько глубоко они знают язык Шиллера и Гёте.

Ведущий специалист-эксперт Министерства образования Пензенской области, Ольга Дворянская, отметила: «К сожалению, немецкий язык на олимпиадах пользуется меньшей популярностью, чем другие предметы. Но и здесь у нас есть учащиеся, которые достойно выступали на всероссийском уровне».

В этом году языковая олимпиада собрала 28 участников. Интерес к немецкому у каждого свой. Одни изучают его для расширения кругозора, другие — намерены связать с ним будущую профессию. Как, например, Анастасия Баранова из Кузнецка: «Возможно, буду преподавателем. Возможно, переводчиком... Но, в любом случае, с языком я свяжу свою жизнь в дальнейшем. Мне очень нравится эта страна — Германия. Отсюда и интерес к языку».

По популярности немецкий язык пока уступает английскому, но и он востребован в современном обществе. Преподаватели высшей школы, они же — члены жюри на олимпиаде, отмечают нарастающий интерес к языку.

Доцент кафедры иностранных языков ПГУ, Ирина Воеводина, отметила: «Немецкий язык востребован всё больше! К нам на кафедру часто обращаются с просьбой предоставить переводчиков. Регион налаживает деловые связи с Германией, поэтому специалисты нам очень нужны. Кроме того, в Германии благосклонно относятся к нашим студентам. Владея языком, они могут легко поступить в иностранный вуз».

Поступить в вуз проще будет и победителям этой Олимпиады. Призовое место на региональном этапе даёт абитуриенту преимущество над остальными при иных равных условиях. Триумфатор всероссийского этапа автоматически зачисляется в любой профильный вуз страны.