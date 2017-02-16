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«Мини-футбол - в школу!»
Сегодня в Пензе
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В Нижегородской области прошли соревнованиях Приволжского федерального округа всероссийского проекта «Мини-футбол - в школу!». По итогам соревнований в младшей возрастной группе (2003-2004 год рождения) команда юношей школы № 2 г. Каменки стала победителем. Каменские юноши выиграли все матчи у своих соперников, достойно заняв 1 место в турнире. Теперь сурская команда будет представлять регион на Всероссийском финале проекта «Мини-футбол - в школу!», который пройдет в марте 2017 года в Московской области. 4 место также в соревнованиях ПФО в возрастной группе 2005-2006 г.р. заняла команда юношей школы №226 г. Заречный.
В Нижегородской области прошли соревнованиях Приволжского федерального округа всероссийского проекта «Мини-футбол - в школу!». По итогам соревнований в младшей возрастной группе (2003-2004 год рождения) команда юношей школы № 2 г. Каменки стала победителем. Каменские юноши выиграли все матчи у своих соперников, достойно заняв 1 место в турнире.
Теперь сурская команда будет представлять регион на Всероссийском финале проекта «Мини-футбол - в школу!», который пройдет в марте 2017 года в Московской области.
4 место также в соревнованиях ПФО в возрастной группе 2005-2006 г.р. заняла команда юношей школы №226 г. Заречный.
Новость: Министерство образования Пензенской области 16 февраля 2017
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