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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Четверг, 16 февраля 2017
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«Мини-футбол - в школу!»
Сегодня в Пензе
 

В  Нижегородской области прошли соревнованиях Приволжского федерального округа  всероссийского проекта «Мини-футбол - в школу!». По итогам соревнований  в младшей возрастной группе (2003-2004 год рождения) команда юношей школы № 2 г. Каменки стала победителем. Каменские юноши выиграли все матчи у своих соперников, достойно заняв 1 место в турнире.

Теперь сурская команда будет представлять регион  на Всероссийском финале проекта «Мини-футбол - в школу!», который пройдет в марте 2017 года в Московской области.

4 место также в соревнованиях ПФО  в возрастной  группе 2005-2006 г.р. заняла команда юношей школы  №226 г. Заречный.

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