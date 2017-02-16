Штаб по реализации указов Президента РФ

25 млн. высокопроизводительных рабочих мест должны быть созданы в России к 2020 году. Такая задача была поставлена указом президента от 7 мая 2012 года. Показатель призван способствовать развитию экономики страны и увеличению реальных доходов ее граждан. О работе региона в этом направлении говорили на заседании штаба по реализации указов Президента в Пензенской области.

«По данным Росстата в 2015 году в области было создано 120 тыс. высокопроизводительных рабочих мест. В 2016 году по предварительной оценке мы ожидаем небольшой прирост показателя. Данные статистики будут получены в апреле», – отметил заместитель Министра экономики Пензенской области Рауф Чакаев.

Росту показателя способствует реализация на территории области инвестиционных проектов. Только в сельскохозяйственных организациях в этом году было создано 952 новых рабочих места.

«Из них 703 – это высокопроизводительные рабочие места. Этот показатель больше показателя 2015 года. На свободных производственных площадях промышленных предприятий, по состоянию на 1 января текущего года, образован 81 субъект малого бизнеса», – привел данные Рауф Чакаев.

Николай Симонов поручил разработать дополнительные мероприятия, направленные на создание в регионе высокопроизводительных рабочих мест.