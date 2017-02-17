Торжественное мероприятие, посвященное Дню Российских студенческих отрядов, пройдет 17 февраля 2017 года на базе Детской школы искусств г. Пензы им. Ю.Е. Яничкина». В мероприятии примут участие представители Правительства Пензенской области, Министерства образования Пензенской области, активистов пензенского регионального отделения общественной организации «Российские студенческие отряды», ветеранов студенческих отрядов, студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования.

В 15.30 начнет свою работу дискуссионная площадка по обсуждению актуальных вопросов деятельности студенческих отрядов, затем откроется выставка-презентация современных студенческих отрядов «Сегодня строим завтра на Земле!», в 17.00 состоится праздничный концерт и награждение активных бойцов студотрядов Пензенской области.



Началом движения студенческих отрядов в России является 1959 год, когда 339 студентов МГУ им. Ломоносова отправились на свою первую Целину. За советский период через школу студенческих отрядов прошло более 18 миллионов молодых людей. Студенты работали на таких объектах, как БАМ, КамАЗ, Олимпиада-80 и многие другие.

Пензенский областной штаб студенческих строительных отрядов был образован в 1964 году. Стройотрядовцы активно принимали участие в ведущих стройках региона, а также на Всесоюзных объектах. В 1970 году численность бойцов составляла 1651 чел., в 1975 г. – 2150 чел, в 1988 г. – 3523 чел.

В Пензе студенческие отряды начали возрождаться с 2003 года. Так по инициативе Управления молодежной политики, семьи и детства Правительства Пензенской области 24 апреля 2003 года была создана Пензенская областная общественная организация «Штаб студенческих отрядов». В 2009 году Советом ПООО «Штаб студенческих отрядов» было принято решение о создании Пензенского регионального отделения Молодежного общероссийского общественного движения «Российские Студенческие Отряды». В 2013 г. Пензенское региональное отделение МООД «Российские Студенческие Отряды» закончили реорганизацию путем преобразования в Пензенское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

В настоящий момент в Пензе функционируют 15 студенческих отрядов ведущих образовательных организаций г. Пензы и г. Кузнецка. В 2016 году численность студенческих отрядов составила – 600 человек, что составляет 1,4 % от всех студентов дневной формы обучения.

4 линейных студенческих отряда размещаются на базе ПГУ, 3 – в ПГУАС. По одному студотряду создано на базе ПГАУ, ПензГТУ, Пензенского социально-педагогического колледжа, Пензенского колледжа архитектуры и строительства, Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий и Кузнецкого многопрофильного колледжа. Помимо этого работает стажерский отряд «Ровесники».