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«Перспективы развития региональных систем образования»
Сегодня в Пензе
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Федеральная служба по надзору и контролю в сфере образования и науки 16-17 февраля 2017г проводит Всероссийское совещание по вопросам «Перспективы развития региональных систем образования». В совещании принимают участие первый заместитель Министра образования Пензенской области Лилия Чащина, начальник Управления по надзору и контролю в сфере образования Алексей Федосеев, консультант Управления Николай Мартынов. На совещании будут рассмотрены вопросы совершенствования системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, осуществления контроля за проведением государственной итоговой аттестации, развития нормативного правового обеспечения переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования, оценки качества образования и развития информационной системы.
Федеральная служба по надзору и контролю в сфере образования и науки 16-17 февраля 2017г проводит Всероссийское совещание по вопросам «Перспективы развития региональных систем образования». В совещании принимают участие первый заместитель Министра образования Пензенской области Лилия Чащина, начальник Управления по надзору и контролю в сфере образования Алексей Федосеев, консультант Управления Николай Мартынов.
На совещании будут рассмотрены вопросы совершенствования системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, осуществления контроля за проведением государственной итоговой аттестации, развития нормативного правового обеспечения переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования, оценки качества образования и развития информационной системы.
Новость: Министерство образования Пензенской области 16 февраля 2017
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