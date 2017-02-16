Федеральная служба по надзору и контролю в сфере образования и науки 16-17 февраля 2017г проводит Всероссийское совещание по вопросам «Перспективы развития региональных систем образования». В совещании принимают участие первый заместитель Министра образования Пензенской области Лилия Чащина, начальник Управления по надзору и контролю в сфере образования Алексей Федосеев, консультант Управления Николай Мартынов.

На совещании будут рассмотрены вопросы совершенствования системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, осуществления контроля за проведением государственной итоговой аттестации, развития нормативного правового обеспечения переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования, оценки качества образования и развития информационной системы.