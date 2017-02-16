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Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков провел агрономический семинар для сельхозтоваропроизводителей Мокшанского района
Сегодня в Пензе
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Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков провел агрономический семинар для сельхозтоваропроизводителей Мокшанского района. Темой для обсуждения стала работа аграриев в преддверии весенней посевной кампании. Министр обсудил итоги работы отрасли растениеводства за 2016 год и обозначил планы отрасли на текущий год, обратив внимание на хозяйства, имеющие высокие показатели урожайности. На совещании аграриев нацелили на должную работу с семенным материалом, средствами защиты растений, минеральными удобрениями, на соблюдение агротехнологии. В работе агромероприятия приняли участие специалисты финансовой службы министерства сельского хозяйства Пензенской области. Сельскохозяйственным товаропроизводителям была представлена информация о мерах поддержки АПК в текущем году. Детально на совещании была обсуждена работа механизма льготного кредитования, по данной тематике с сельхозтоваропроизводителями пообщались и обсудили всме возникшие вопросы представители банковской сферы. Кроме того, в части государственной поддержки аграрного сектора до сельскохозяйственных товаропроизводителей были доведены изменения, касающиеся мер поддержки малого и среднего агробизнеса.
Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков провел агрономический семинар для сельхозтоваропроизводителей Мокшанского района. Темой для обсуждения стала работа аграриев в преддверии весенней посевной кампании. Министр обсудил итоги работы отрасли растениеводства за 2016 год и обозначил планы отрасли на текущий год, обратив внимание на хозяйства, имеющие высокие показатели урожайности.
На совещании аграриев нацелили на должную работу с семенным материалом, средствами защиты растений, минеральными удобрениями, на соблюдение агротехнологии.
В работе агромероприятия приняли участие специалисты финансовой службы министерства сельского хозяйства Пензенской области. Сельскохозяйственным товаропроизводителям была представлена информация о мерах поддержки АПК в текущем году. Детально на совещании была обсуждена работа механизма льготного кредитования, по данной тематике с сельхозтоваропроизводителями пообщались и обсудили всме возникшие вопросы представители банковской сферы.
Кроме того, в части государственной поддержки аграрного сектора до сельскохозяйственных товаропроизводителей были доведены изменения, касающиеся мер поддержки малого и среднего агробизнеса.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 16 февраля 2017
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