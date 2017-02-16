Христианский день молодежи

В Пензе прошел православный праздник Сретение Господне. Отметить его решили в необычной обстановке. В честь этого торжества, который священнослужители еще называют христианским днем молодежи, в Пензе прошел Сретенский бал. Это событие в городе уже стало очень популярным. Теперь принять в нем участие пришли не только студенты пензенской духовной семинарии, но и многие учащиеся других городских ВУЗов.

«Мы пришли сюда за хорошим настроением, пообщаться и повеселиться. Нас всех здесь объединил праздник Сретения», - отметили Екатерина Исаева и Артур Шакирзянов – участники Сретенского бала.

Подобное событие проходит уже третий год. Его популярность растет очень быстро. Сначала мероприятие проходило в Пензенской духовной семинарии, а сейчас вышло на большую сцену. Очередной раз провести бал решили в областной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова.

«Суть праздника заключается в том, что молодые сердца стремятся вопреки господствующей в этом мире идеологии пошлости жить в соответствии со своими христианскими убеждениями и свидетельствовать о некогда состоявшейся встрече со Христом», - добавил протоиерей Николай Грошев, первый проректор Пензенской духовной семинарии.

В этот раз на праздник собралось более 120 человек со всех университетов города.