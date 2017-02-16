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 Четверг, 16 февраля 2017
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«Сердце отдаю детям»
Сегодня в Пензе
 
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Пусть и дополнительное, но всё же — образование! Руководители творческих и спортивных кружков и секций, куда спешат дети после занятий в школе, встретились на традиционном конкурсе «Сердце отдаю детям». Уже четырнадцатый по счёту, он каждый раз выявляет самых талантливых наставников, которые одинаково одарены как педагогическим мастерством, так и определёнными навыками — будь то шахматы или декоративно-прикладное творчество, или фотография.

Это областной этап конкурса. За плечами финалистов — районные состязания. А впереди у победителя — всероссийский этап. Но соревновательность между коллегами условная. Главная цель конкурса — не выявить самого лучшего, а продемонстрировать талант каждого.

Заместитель директора Центра дополнительного образования Института регионального развития Пензенской области, Наталья Федотова, пояснила: «Цель конкурса — содействие профессиональному росту педагогов дополнительного образования. Здесь собрались педагоги разных направлений. Они обмениваются опытом и делятся своими наработками».

В рамках конкурса участники должны выступить с самопрезентацией, провести занятие с детьми, защитить свои методические программы и справиться с импровизированным заданием. В финал прошли педагоги дополнительного образования из Пензы, Заречного, Кузнецка, Каменки, Мокшана и Малой Сердобы.

Новость: Екатерина Сорокина 16 февраля 2017
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