Пусть и дополнительное, но всё же — образование! Руководители творческих и спортивных кружков и секций, куда спешат дети после занятий в школе, встретились на традиционном конкурсе «Сердце отдаю детям». Уже четырнадцатый по счёту, он каждый раз выявляет самых талантливых наставников, которые одинаково одарены как педагогическим мастерством, так и определёнными навыками — будь то шахматы или декоративно-прикладное творчество, или фотография.

Это областной этап конкурса. За плечами финалистов — районные состязания. А впереди у победителя — всероссийский этап. Но соревновательность между коллегами условная. Главная цель конкурса — не выявить самого лучшего, а продемонстрировать талант каждого.

Заместитель директора Центра дополнительного образования Института регионального развития Пензенской области, Наталья Федотова, пояснила: «Цель конкурса — содействие профессиональному росту педагогов дополнительного образования. Здесь собрались педагоги разных направлений. Они обмениваются опытом и делятся своими наработками».

В рамках конкурса участники должны выступить с самопрезентацией, провести занятие с детьми, защитить свои методические программы и справиться с импровизированным заданием. В финал прошли педагоги дополнительного образования из Пензы, Заречного, Кузнецка, Каменки, Мокшана и Малой Сердобы.