Новые технологии и исследования не могут пройти ни одну сферу нашей жизни. Медицина, как и все инновации, также идёт в ногу со временем. В областной клинической больнице имени Н.Н. Бурденко появился ультразвуковой аппарат, с помощью которого можно исследовать структурно-функциональную составляющую сердца. На данный момент такой аппарат в Пензенской области есть только в двух больницах.

«Современные методы диагностики через пищевод ультразвукового исследования позволяют преодолеть данные ограничения увидеть сердце из верхних отделов пищевода в частности те структуры, которые при обычной кардиографии не видно»,-рассказал заведующий отделением кардиологии областной клинической больницы имени Бурденко, Иван Донченко.

Данные исследования проводиться при помощи специального ультразвукового датчика, который заводится через рот в верхний отдел пищевода, потом в нижний и оценивается состав внутрисердечных структур, которые на обычном кардиографе не видны.

«Данные исследования проводятся ещё и с той целью, чтобы установить возможные противопоказания, возможно потому что зачастую у пациентов образуются маленькие тромбы в области сердца, которые при восстановлении сердечного ритма могут с током крови распространяется, как к головному мозгу, так и в системе легочной артерии и вызывают острое состояние порой не совместимые с жизнью», -рассказал заведующий отделением кардиологии областной клинической больницы имени Бурденко, Иван Донченко.

Каждый день уже в течение года, в день проводиться около 2-3 таких исследований. В частности, для людей, имеющих паталогические заболевания и большое количество пациентов с нарушением ритма сердца. Данная процедура доступна для всех жителей города бесплатно. Вам нужно всего лишь обратиться в поликлинику по месту жительства с медицинским полюсом и Вам дадут направление в областную больницу имени Бурденко.