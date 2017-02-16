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 Четверг, 16 февраля 2017
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НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ ДОЛЖНИКИ
Сегодня в Пензе
 
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На встречу с начальником управления МВД России по Пензенской области записались 15 человек. Один из них, житель Пензы рассказал о ситуации, в которой оказался после того, как одолжил своему знакомому крупную сумму. Вернуть деньги мужчина не может до сих пор.

«Что мешает нам возбудить уголовное дело? Когда вы обращались с заявлением в полицию, вы потом письменно просили прекратить проверку, потому что должник начал выплачивать вам деньги», – сказал Юрий Рузляев.

Юрий Рузляев разъяснил, что в данном случае действуют гражданско-правовые отношения. Заемщик не пытался скрыться, забрав деньги, и от своего долга не отказывался. Для защиты своих прав и возврата денежных средств начальник управления МВД рекомендовал мужчине обратиться с иском в суд.

«Если сеть решение суда, вступившее в законную силу, то долг будут взыскивать судебные приставы», – уточнил глава регионального УМВД.

В похожей ситуации оказалась и предприниматель из Бессоновского района. Своему клиенту, который вошел к ней в доверие, она предоставила в долг около 200 тысяч рублей. Гражданин обещал деньги, сняв их с банковского счета. Но ни счета, ни сбережений у него не оказалось.

«Он мне говорил, что работает в Москве, заработал деньги, которые лежат на счете. Естественно, этих денег у нег не было», – рассказала женщина.

Решать свою проблему женщине также придется в судебном порядке.

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