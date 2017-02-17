В Сердобске проверяют работу уличного освещения

Сотрудниками Администрации города Сердобска проведена проверка работы фонарей уличного освещения. На сегодняшний день проверено 57 фонарей в микрорайонах «Ясенки», «Центр» и п. Октябрьский. Всего в Сердобске в настоящее время насчитывается 1600 световых точек.



По итогам мониторинга будет составлен план-график ремонта системы уличного освещения на 2017 год.

Новость: Администрация города Сердобска 17 февраля 2017