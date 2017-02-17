Встреча прокурора области Натальи Канцеровой с ректорами высших учебных заведений Пензы состоялась 16 февраля. Участниками встречи также стали Министр образования Александр Воронков, представители прокуратуры, УФСБ и УМВД России по Пензенской области.

Министр образования доложил о проводимой работе по профилактике экстремизма, незаконного оборота наркотиков и распространению игр, приносящих вред здоровью детей.

Особое внимание руководителем ведомства было уделено профилактике распространения запрещенной символики в соцсетях и игр, направленных на суицидальное поведение молодежи. «Мы проводим родительские собрания, на которых разъясняем опасность данных игр, проводим мониторинг социальных сетей силами педагогов, родителей. Также с осени прошлого года реализуется проект «Жизнь». В ходе мониторинга волонтеры выявляют информацию и направляют ее в УМВД. И здесь нам нужна помощь студентов вузов», - подчеркнул Министр.

На встрече была представлена Памятка по реагированию на информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей, распространяемую в сети Интернет.

С 2015 года реализуется проект «Стоп наркотик!». На базе Дома молодежи волонтеры из числа студентов колледжей и вузов, проводят мониторинг сети Интернет на предмет выявления ресурсов, распространяющих наркотические вещества. «За 2015 году волонтеры выявили 307 ссылок, в 2916 - 606. В проекте работают только совершеннолетние и обученные ребята», - подчеркнул руководитель ведомства.

В качестве мер раннего выявления употребления наркотических средств третий год проводится социально-психологическое тестирование.

«Важно усилить эффективность работы с подростками, состоящими на учете в ПДН за употребление наркотических средств. Сейчас мы разрабатываем планы и программы работы с каждым таким подростком, а сегодня их 44, даем конкретные рекомендации. Но самое главное - позитивная занятость детей», - отметил Министр.

В числе важных аспектов профилактики глава регионального Минобра отметил обучение педагогов. С 2016 года в план Института регионального развития включены ежегодные тематические курсы повышения квалификации для специалистов, ведущих профилактическую работу. Проводится серия семинаров и встреч с приглашением ведущих специалистов в области профилактики.

В качестве инструмента профилактики экстремизма используется программа Минобрнауки РФ «Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма». «Сейчас программа используется частично в образовательных организациях. Мы поставили задачу со следующего учебного года внедрить ее в полном объеме», - сказал Министр.