ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации» объявляет о начале абитуриентской компании 2017 года и наборе обучающихся на направление подготовки 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности». В 2017 году количество мест для поступления- 50. Срок обучения – 5 лет, форма обучения – очная.

Минимальные балы ЕГЭ:

-русский язык- 42 балла;

-история – 37 баллов;

Обществознание- 47 баллов.

Для поступления в академию необходимо до 1 апреля жителям Приморского края обратиться в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю, заполнить все необходимые документы, после чего дождаться вызова на абитуриентские сборы.

18 февраля и 11 марта 2017 года в Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации состоятся Дни открытых дверей. Мероприятия пройдут по адресу – СПб, 11 линия Васильевского острова, д. 18, начало – в 15-00. На встречи приглашаются абитуриенты их родителей и всех желающие поступить в академию.