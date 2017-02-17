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 Пятница, 17 февраля 2017
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ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации» объявляет о начале абитуриентской компании
Сегодня в Пензе
 

ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации» объявляет о начале абитуриентской компании 2017 года и наборе обучающихся на направление подготовки 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности». В 2017 году количество мест для поступления- 50. Срок обучения – 5 лет, форма обучения – очная.

Минимальные балы  ЕГЭ:

-русский язык- 42 балла;

-история – 37 баллов;

Обществознание- 47 баллов.

Для поступления в академию необходимо до 1 апреля жителям Приморского края обратиться  в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю, заполнить все необходимые документы, после чего дождаться вызова на абитуриентские сборы.

18 февраля и 11 марта 2017 года в Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации состоятся Дни открытых дверей. Мероприятия пройдут по адресу – СПб, 11 линия Васильевского острова, д. 18, начало – в 15-00.  На встречи  приглашаются абитуриенты их родителей и всех желающие поступить в академию.

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