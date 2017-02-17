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На территории Пензенской области стартует операция «Лесовоз»
Сегодня в Пензе
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На территории Пензенской области с 20 февраля по 1 апреля 2017 года стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Лесовоз». Главной целью проведения операции является предотвращение незаконной заготовки и оборота древесины, перекрытие каналов транспортировки незаконно заготовленного леса, а также выявления случаев перевозки древесины без заполнения сопроводительного документа. План проведения данного мероприятия был разработан Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, а также подведомственными учреждениями совместно с районными отделами полиции. Напомним, что операция «Лесовоз» является ежегодной, проводится весной и осенью. По итогам осенней операции, проходившей с 17 октября по 15 декабря 2016 года, работники лесничеств совместно с сотрудниками полиции провели 102 рейда. Было остановлено и досмотрено более 100 транспортных средств, перевозящих древесину. Зафиксировано 52 нарушения лесного законодательства, из них 4 случая - незаконных рубок. «По результатам весеннего оперативно-профилактического мероприятия было проведено 98 рейдов, досмотрено 45 транспортных средств, выявлено 40 нарушений лесного законодательства, составлено 35 протоколов об административных правонарушениях, возбуждено 5 уголовных дел по ст. 260 УК РФ», - сообщили в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.
На территории Пензенской области с 20 февраля по 1 апреля 2017 года стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Лесовоз».
Главной целью проведения операции является предотвращение незаконной заготовки и оборота древесины, перекрытие каналов транспортировки незаконно заготовленного леса, а также выявления случаев перевозки древесины без заполнения сопроводительного документа.
План проведения данного мероприятия был разработан Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, а также подведомственными учреждениями совместно с районными отделами полиции.
Напомним, что операция «Лесовоз» является ежегодной, проводится весной и осенью. По итогам осенней операции, проходившей с 17 октября по 15 декабря 2016 года, работники лесничеств совместно с сотрудниками полиции провели 102 рейда. Было остановлено и досмотрено более 100 транспортных средств, перевозящих древесину. Зафиксировано 52 нарушения лесного законодательства, из них 4 случая - незаконных рубок.
«По результатам весеннего оперативно-профилактического мероприятия было проведено 98 рейдов, досмотрено 45 транспортных средств, выявлено 40 нарушений лесного законодательства, составлено 35 протоколов об административных правонарушениях, возбуждено 5 уголовных дел по ст. 260 УК РФ», - сообщили в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.
Новость: Правительство Пензенской области 17 февраля 2017
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