В Кузнецке пройдет молодежный вечер бардовской песни

Молодежный вечер бардовской песни «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» состоится 20 февраля в 15.00 в юношеской библиотеке. Инициатива проведения этой встречи принадлежит городскому студенческому активу.

Организаторами мероприятия выступает отдел по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи администрации города Кузнецка совместно с членами Кузнецкого отделения общественной организации «Молодая гвардия» и молодежным общественным движением «Кузнецк молодой».

В этот день в дружеской атмосфере ребята вместе споют под гитару лагерные песни, бардовские композиции и произведения современной эстрады. Приглашаются все желающие.