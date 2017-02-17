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В Кузнецке пройдет молодежный вечер бардовской песни
Сегодня в Пензе
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Молодежный вечер бардовской песни «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» состоится 20 февраля в 15.00 в юношеской библиотеке. Инициатива проведения этой встречи принадлежит городскому студенческому активу. Организаторами мероприятия выступает отдел по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи администрации города Кузнецка совместно с членами Кузнецкого отделения общественной организации «Молодая гвардия» и молодежным общественным движением «Кузнецк молодой». В этот день в дружеской атмосфере ребята вместе споют под гитару лагерные песни, бардовские композиции и произведения современной эстрады. Приглашаются все желающие.
Молодежный вечер бардовской песни «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» состоится 20 февраля в 15.00 в юношеской библиотеке. Инициатива проведения этой встречи принадлежит городскому студенческому активу.
Организаторами мероприятия выступает отдел по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи администрации города Кузнецка совместно с членами Кузнецкого отделения общественной организации «Молодая гвардия» и молодежным общественным движением «Кузнецк молодой».
В этот день в дружеской атмосфере ребята вместе споют под гитару лагерные песни, бардовские композиции и произведения современной эстрады. Приглашаются все желающие.
Новость: Администрация города Кузнецка 17 февраля 2017
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