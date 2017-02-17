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Прошел рейд по противопожарной безопасности в Железнодорожном районе
Сегодня в Пензе
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В Железнодорожном районе г. Пензы был проведен межведомственный профилактический рейд по противопожарной безопасности и эксплуатации газового оборудования частных жилых домов по улице 3-й Калужский проезд. В рейде приняли участие представитель МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы», представитель АО «Метан», сотрудники администрации Железнодорожного района г. Пензы. В ходе данных мероприятий в домах проведено обследование газового оборудования, владельцам доведены правила противопожарной безопасности, вручены памятки по эксплуатации печного и газового оборудования.
В Железнодорожном районе г. Пензы был проведен межведомственный профилактический рейд по противопожарной безопасности и эксплуатации газового оборудования частных жилых домов по улице 3-й Калужский проезд.
В рейде приняли участие представитель МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы», представитель АО «Метан», сотрудники администрации Железнодорожного района г. Пензы.
В ходе данных мероприятий в домах проведено обследование газового оборудования, владельцам доведены правила противопожарной безопасности, вручены памятки по эксплуатации печного и газового оборудования.
Новость: Администрация города Пензы 17 февраля 2017
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