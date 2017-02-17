Предприниматели г. Заречного приняли участие в образовательном семинаре

В городе Заречном Пензенской области в бизнес-инкубаторе «Импульс» состоялся семинар для предпринимателей, руководителей предприятий потребительского рынка и товаропроизводителей г.Заречного по теме «Создание условий для реализации товаров и продуктов питания местного производства, консультации по внедрению и обслуживанию систем ХАССП и ЕГАИС».

С разъяснениями по последним изменениям в законодательстве, направленным на борьбу с незаконным оборотом промышленной продукции, изготовлением и продажей фальсифицированной продукции, выступили представители контролирующих органов и другие занятые в этой сфере специалисты.

От Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в семинаре приняла участие начальник отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области А.П. Михайловская, которая представила информацию о последних изменениях в ветеринарном законодательстве, затрагивающих предприятия и организации, реализующие животноводческую продукцию. Было проинформировано о вступивших недавно в силу правилах по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, предусматривающих в том числе переход с бумажных носителей на электронную форму в течение 2017 года. После этого получить необходимые ветеринарные документы смогут лишь те хозяйствующие субъекты, что зарегистрированы в автоматизированной системе «Цербер», в которой собирается информация о подконтрольных госветнадзору объектах. Хранение же, переработка и реализация животноводческой продукции без данных документов чревато для нарушителей штрафными санкциями. В связи с тем, собравшимся объяснили, что необходимо сделать для внесения в реестр поднадзорных объектов, как пройти обследование, проводящееся представителями Россельхознадзора и Управления ветеринарии Пензенской области.