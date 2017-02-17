По всей стране, 15 марта 2017 года, в рамках партийного проекта «Единой России» «Экология России» стартовала акция по проведению в школах Всероссийского экологического урока «Сделаем вместе!», который будет состоять из серии экологических мероприятий и ряда конкурсов. Победители получат возможность провести отдых в международных лагерях «Артек» и «Орленок».

«Экологический урок «Сделаем вместе!» — это старт той работе, которую руководство страны ставит во главу целеполаганий дальнейшего развития России. В подготовку к экологическому уроку «Сделаем вместе!» включились уже 35 регионов.

По информации координатора направления «Экологическое образование» партпроекта «Единой России» «Экология России» Геннадия Онищенко, количество задействованных в мероприятиях школьников составит несколько миллионов.

Проведение акции прокомментировала депутат Законодательного Собрания Пензенской области (фракция «Единая Россия») Яна Куприна.

- С детства каждый из нас помнит знаменитые слова писателя Михаила Пришвина: «Охранять природу – значит охранять Родину», - отметила депутат. – А сегодня эти слова актуальны как никогда. Ведь мы должны использовать каждую возможность, чтобы повысить социальную культуру и активность детей.

Акция, которую проведет «Единая Россия», будет включать в себя серию просветительских мероприятий, экологический диктант и различные конкурсы для школьников и образовательных учреждений в целом. На мой взгляд, можно еще подготовить проект красочного интерактивного урока по этой тематике, который могут провести в школах депутаты различного уровня, представители органов исполнительной власти, предприниматели.

Мне кажется, что это поможет и нам самим еще раз прочувствовать эту глобальную проблему, а с другой стороны, мы покажем детям, что и для взрослых экология нашей страны – это не пустой звук, и мы готовы выступать единым фронтом в защиту нашей природы, а значит, и жизни будущих поколений.