На трассе «Сердобск-Пенза» произошла драка со смертельным исходом

В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир дома по пр. Строителей в городе Сердобске Пензенской области тела 40-летнего мужчины с телесными повреждениями головы и тела. По данному факту Сердобским межрайонным следственным отделом СУ Следственного комитета РФ по Пензенской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По подозрению в совершении преступления задержан 33-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности и освободившейся из мест лишения свободы два месяца назад.

По предварительным данным, около 22 часов 14 февраля текущего года подозреваемый встретил на улице ранее знакомого ему местного жителя, который находился на своей автомашине.

Со слов задержанного незадолго до этого у них произошел конфликт, из-за того, что во время движения на автомобиле знакомый задел его и при этом не извинился.В связи с чем, между мужчинами вновь произошел конфликт, и для выяснения отношений они выехали на трассу «Сердобск-Пенза», где на обочине дороги злоумышленник избил потерпевшего, ударив его несколько раз кулаком по голове и телу, отчего пострадавший упал на землю.

После чего, мужчины поехали к общему знакомому, где от полученных телесных повреждений избитый мужчина через непродолжительное время скончался.

В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.