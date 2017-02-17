Фестиваль скалолазания пройдет в Пензе

Фестиваль скалолазания состоится на скалодроме средней школы № 74 города Пензы 18 февраля 2017 года. На соревнованиях соберутся учащиеся от 6 до 18 лет. Мероприятие проводится в дисциплине «скорость».

«Участникам предстоит преодолеть трассу за минимальное время. Соревнования будут проходить в два раунда: квалификация и финал», - сообщили в Пензенской областной станции юных туристов.

Победители и призеры фестиваля будут награждены в каждой возрастной группе. Фестиваль пройдет по адресу: ул. Ладожская, 131. Начало мероприятия: 9.00.