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В Пензенской области с детьми провели лекцию по профилактике правонарушений
Сегодня в Пензе
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Дети младшего возраста, посещающие различные кружки познакомились в игровой форме с профилактикой правонарушений и преступлений, а также пожаров, в том числе по причине детской неосторожности. Ребятам рассказали о элементарных требованиях пожарной безопасности, о важности их соблюдения, а также о правонарушениях и преступлениях и важности соблюдения, в форме игры «верно-неверно», в которой ребята отвечали на простые вопросы и весело делили ответы на «верно» и «неверно». Профилактические мероприятия совместно с органами полиции проводятся в рамках межведомственного взаимодействия органов в вопросах профилактики и предупреждения правонарушений.
Дети младшего возраста, посещающие различные кружки познакомились в игровой форме с профилактикой правонарушений и преступлений, а также пожаров, в том числе по причине детской неосторожности.
Ребятам рассказали о элементарных требованиях пожарной безопасности, о важности их соблюдения, а также о правонарушениях и преступлениях и важности соблюдения, в форме игры «верно-неверно», в которой ребята отвечали на простые вопросы и весело делили ответы на «верно» и «неверно».
Профилактические мероприятия совместно с органами полиции проводятся в рамках межведомственного взаимодействия органов в вопросах профилактики и предупреждения правонарушений.
Новость: Дмитрий Раткин 17 февраля 2017
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