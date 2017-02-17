В Пензенской области с детьми провели лекцию по профилактике правонарушений

Дети младшего возраста, посещающие различные кружки познакомились в игровой форме с профилактикой правонарушений и преступлений, а также пожаров, в том числе по причине детской неосторожности.

Ребятам рассказали о элементарных требованиях пожарной безопасности, о важности их соблюдения, а также о правонарушениях и преступлениях и важности соблюдения, в форме игры «верно-неверно», в которой ребята отвечали на простые вопросы и весело делили ответы на «верно» и «неверно».

Профилактические мероприятия совместно с органами полиции проводятся в рамках межведомственного взаимодействия органов в вопросах профилактики и предупреждения правонарушений.