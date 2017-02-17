Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения приглашает администрации и предприятия региона принять участия в семинаре-совещании, который состоится 21-22 марта 2017 года в г. Москве на тему «Итоги тарифного регулирования Водопроводно Канализационного хозяйства в первом долгосрочном периоде».

Проблемные вопросы и практические подходы к их решению. Судебная практика по различным направлениям деятельности водоканалов». Более подробную информацию можно получить по телефону 8-499-137-32-40