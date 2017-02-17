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Итоги тарифного регулирования Водопроводно Канализационного хозяйства в первом долгосрочном периоде
Сегодня в Пензе
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Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения приглашает администрации и предприятия региона принять участия в семинаре-совещании, который состоится 21-22 марта 2017 года в г. Москве на тему «Итоги тарифного регулирования Водопроводно Канализационного хозяйства в первом долгосрочном периоде». Проблемные вопросы и практические подходы к их решению. Судебная практика по различным направлениям деятельности водоканалов». Более подробную информацию можно получить по телефону 8-499-137-32-40
Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения приглашает администрации и предприятия региона принять участия в семинаре-совещании, который состоится 21-22 марта 2017 года в г. Москве на тему «Итоги тарифного регулирования Водопроводно Канализационного хозяйства в первом долгосрочном периоде».
Проблемные вопросы и практические подходы к их решению. Судебная практика по различным направлениям деятельности водоканалов». Более подробную информацию можно получить по телефону 8-499-137-32-40
Новость: Дмитрий Раткин 17 февраля 2017
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