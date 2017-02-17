Дорожная проверка

Как обстоят дела на дорогах региона? Убедится в этом лично решили члены пензенского Общероссийского народного фронта. Вместе с сотрудниками ГИБДД общественники отправились в город Каменка, чтобы проверить, как обслуживаются дороги вдали от областного центра. Нарушения долго искать не пришлось.

«Самое важно и основное – это ненадлежащее содержание дорожно-транспортной сети. Формирование снежных валов ближе чем пять метров от пешеходных переходов и ближе 25 метров от остановочных павильонов. Это является грубым нарушением», - Владимир Матюшин, эксперт общероссийского народного фронта проекта «Карта жизни».

За подобные нарушения ответственные лица могут серьезно пострадать в плане денег. Административное наказание будет суровым.

«Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.34 административного кодекса. Санкции данной статьи предусматривают наказание для юридического лица в виде 300 тысяч рублей», - добавил Павел Болтышев, старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области

Также общественники с сотрудниками полиции обнаружили отсутствие дорожной разметки, дефекты и повреждения дорожных знаков и нарушение правил их применения.