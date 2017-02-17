Чтобы наше путешествие прошло благополучно, они всегда на посту! Сотрудники транспортной полиции отмечают свой профессиональный праздник. 18-ого февраля 1919 года в советской России официально появилась Межведомственная комиссия по охране железных дорог. Со временем ведомство стало отвечать за безопасность на воздушном и водном транспорте. Сегодня это одно из структурных подразделений МВД России.

«Пензенский линейный отдел входит в состав Управления на транспорте по Приволжскому ФО МВД России и непосредственно отвечает за охрану общественного порядка на объектах транспортной инфраструктуры Пензенского региона, а также части Ульяновской, Тамбовской и Рязанской областей», — пояснил Начальник Пензенского линейного отдела МВД России на транспорте, Дмитрий Раков.

Уже не первый год работа Пензенского линейного отдела получает высокую оценку на уровне всего Приволжского федерального округа. По итогам прошлого года у нас — почётное третье место из девяти! Такие достижения — это результат серьёзной работы по всем направлениям: будь то профилактика правонарушений или раскрытие уже совершённых преступлений.

«У нас достаточно мало нераскрытых преступлений. Особенно тех, что касаются частной собственности. За год таких осталось всего три», — отметил Дмитрий Викторович.

В структуре преступлений большую часть составляют правонарушения, связанные с транспортировкой наркотиков. Ещё один вид преступлений — разоборудование подвижного состава. Что касается административных правонарушений, то это, в основном, курение в поезде, мелкое хулиганство — чаще в состоянии алкогольного опьянения. И самое страшное — это нарушение правил безопасности при переходе железнодорожных путей.

О том, что преступление проще предотвратить, нежели пожинать его последствия, известно всем. А потому в своей работе сотрудники транспортной полиции особое внимание уделяют профилактике.

«Профилактика начинается с подразделений по работе с несовершеннолетними. Инспектор вместе с сотрудниками других отделов проводят беседы с подростками, объясняя, что — хорошо, а что — плохо. Но большую роль здесь играет воспитание родителей. Когда мать переносит коляску с ребёнком через пути, а к ним приближается электричка, едва ли это достойный пример поведения», — подчеркнул Дмитрий Раков.

Эффективность профилактических мер доказана статистикой: в минувшем году на территории Пензенского региона не было ни одного случая смертельного травмирования несовершеннолетних. А это уже большое достижение в деле охраны общественного порядка на объектах повышенной опасности.