Состоялась встреча Митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима с представителями бизнес-сообщества города Пензы

Во встрече приняли участие глава администрации города Виктор Кувайцев, Глава города Валерий Савельев, заместитель председателя Законодательного собрания, председатель Губернаторского штаба по воссозданию Спасского кафедрального собора Александр Еремкин, председатель Общественного совета при Законодательном собрании Светлана Пинишина и другие ответственные лица.

Встречу открыл глава администрации города Виктор Кувайцев, который приветствуя собравшихся отметил, что в городе Пензе много замечательных мест и объектов, которыми по праву может гордиться каждый горожанин, однако особое место в этом ряду занимает Пензенский Спасский кафедральный собор

- Возведение главного храма Пензенской области стало поистине всенародным делом, ведь каждый человек может внести посильную лепту в возрождение этой святыни. В 2016 году мы уже проводили подобный, и я от всего сердца приглашаю вас посетить благотворительный концерт, который состоится 25 февраля в Центре культуры и досуга города Пензы. Такого рода мероприятия не только способствуют скорому продвижению нашего общего дела, но и являются настоящей духовной пищей для каждого из нас, - подчеркнул Виктор Кувайцев.

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим рассказал об этапах строительства Спасского кафедрального собора и поблагодарил присутствующих и всех пензенцев за личный вклад в строительство главного храма Пензы.