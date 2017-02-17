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Маневренный фонд готов для переезда граждан
Сегодня в Пензе
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Заместитель директора Департамента ЖКХ Денис Леонтьев проконтролировал готовность жилых помещений маневренного фонда для заселения при необходимости жителей из аварийных домов. Вместе с комендантом Алексеем Лениным он побывал в доме № 22 на 5-ом Виноградном проезде. В настоящее время готовы 18 жилых помещений, в них проведен косметический ремонт, заменена сантехника, установлены металлические двери. - Все жилье отвечает санитарным требованиям, - добавил Денис Вячеславович. - Кроме того, постоянно следим за состоянием подъездов и инженерных коммуникаций. Во время обхода дома, проверяющие встретились с жильцами, переехавшими в маневренный фонд из первого подъезда дома № 35 на улице Ударной. Они сообщили, что у них нет претензий к комнатам, в которые им предоставили. Кроме того, при заселении учитывались пожелания людей, которые хотели бы жить по соседству. В настоящее время подготовлены документы для внесения предложения на очередную сессию Пензенской городской Думы о выделении дополнительных денежных средств для ремонта еще 45 жилых помещений.
Заместитель директора Департамента ЖКХ Денис Леонтьев проконтролировал готовность жилых помещений маневренного фонда для заселения при необходимости жителей из аварийных домов. Вместе с комендантом Алексеем Лениным он побывал в доме № 22 на 5-ом Виноградном проезде.
В настоящее время готовы 18 жилых помещений, в них проведен косметический ремонт, заменена сантехника, установлены металлические двери.
- Все жилье отвечает санитарным требованиям, - добавил Денис Вячеславович. - Кроме того, постоянно следим за состоянием подъездов и инженерных коммуникаций.
Во время обхода дома, проверяющие встретились с жильцами, переехавшими в маневренный фонд из первого подъезда дома № 35 на улице Ударной. Они сообщили, что у них нет претензий к комнатам, в которые им предоставили. Кроме того, при заселении учитывались пожелания людей, которые хотели бы жить по соседству.
В настоящее время подготовлены документы для внесения предложения на очередную сессию Пензенской городской Думы о выделении дополнительных денежных средств для ремонта еще 45 жилых помещений.
Новость: Администрация города Пензы 17 февраля 2017
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