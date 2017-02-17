Маневренный фонд готов для переезда граждан

Заместитель директора Департамента ЖКХ Денис Леонтьев проконтролировал готовность жилых помещений маневренного фонда для заселения при необходимости жителей из аварийных домов. Вместе с комендантом Алексеем Лениным он побывал в доме № 22 на 5-ом Виноградном проезде.

В настоящее время готовы 18 жилых помещений, в них проведен косметический ремонт, заменена сантехника, установлены металлические двери.

- Все жилье отвечает санитарным требованиям, - добавил Денис Вячеславович. - Кроме того, постоянно следим за состоянием подъездов и инженерных коммуникаций.

Во время обхода дома, проверяющие встретились с жильцами, переехавшими в маневренный фонд из первого подъезда дома № 35 на улице Ударной. Они сообщили, что у них нет претензий к комнатам, в которые им предоставили. Кроме того, при заселении учитывались пожелания людей, которые хотели бы жить по соседству.

В настоящее время подготовлены документы для внесения предложения на очередную сессию Пензенской городской Думы о выделении дополнительных денежных средств для ремонта еще 45 жилых помещений.