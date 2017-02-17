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ПОЛОЖИЛ В КАРМАН ДВА МИЛЛИОНА
Сегодня в Пензе
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Хотел разбогатеть, но остался без дома и машины. В полицию заявили о недостаче бланков ОСАГО у начальника страхового отдела одного из филиалов страховой компании. Все они были выданы под отчет и должны были пополнить кассу организации, но до нее так и не дошли.
«В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что данные полисы ОСАГО были присвоены подозреваемым. Установлено, что он оформлял обязательное страхование автогражданской ответственности клиентам компании, выдавал им соответствующие бланки, вносил данные о страхователях в базу данных, однако деньги, полученные от клиентов, в кассу страховой компании не вносил», - рассказал старший следователь отдела №1 СУ УМВД Росси по г. Пензе Дамир Абдулин
Незаконно мужчина оформил свыше 200 полисов ОСАГО на сумму около двух миллионов рублей. Свои услуги страхователь оказывал не только жителям Пензенской области, но и соседних регионов.
«В пользу потерпевшей стороны на имущество подозреваемого был наложен арест, а и именно, на дом, участок и два автомобиля, общая сумма которого оценивается в 2 млн. 900 тыс. рублей», - прокомментировали в следственном управлении.
По данному факту следственным управлением возбуждено уголовное дело по статье «присвоение или растрата», санкции которой предусматривают лишение свободы на срок до 6 лет.
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