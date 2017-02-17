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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Суббота, 18 февраля 2017
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Еженедельный рейд по выявлению фактов парковки автомобилей на проезжей части дорог
Сегодня в Пензе
 

Еженедельный рейд по выявлению фактов парковки автомобилей на проезжей части дорог в городе Пензе показывает следующие результаты. Убраны с проезжей части грузовой автомобиль «ВОЛЬВО» на проспекте Победы (Самолет), с привлечением работников БУ «АТХ г. Пензы» перемещен легковой автомобиль «ВОЛЬВО» на проспекте Строителей (ТЦ «Весна»). 

Продолжается парковка грузового автотранспорта на ул. Рахманинова 51,ул. Чаадаева 31а, ул. Клары Цеткин 63, проспекте Строителей 67. Владельцам автотранспортных рекомендовано переместить автомобили в места, где они не будут создавать препятствия для снегоуборочной техники. 

В период со 8 по 17 февраля 2017 года сотрудниками отдела ГИБДД в ходе проведенных рейдов по выявлению нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств на улицах города 87 транспортных средства перемещено на специализированную стоянку с составлением протокола об административном правонарушении. Непосредственно с Привокзальной площади для проведения уборки снежных масс эвакуировано 14 автомобилей. 

Администрация города Пензы, МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» и МУП «Пензадормост» обращаются к автовладельцам грузовых автомобилей, переместить транспортные средства в места, позволяющее хранить автомобиль без создания помех в организации благоустройства территории города. 

Новость: Администрация города Пензы 17 февраля 2017
2017-02-18
Традиционная лыжная гонка памяти Олега Кузьминова состоится в Пензе
 19 февраля 2017 года, на стадионе «Снежинка»
 
2017-02-18
За не соблюдения правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе предусмотрены штрафы
 Работа в данном направлении будет продолжена
 
2017-02-18
«Наши деды - славные Победы»
 Прошла конференция школьников
 
2017-02-18
«Начинающий фермер»
 Студенты Кузнецкого многопрофильного колледжа - победители интеллектуальной игры
 
2017-02-18
Пензенские гимнасты завоевали 32 медали на Первенстве округа по спортивной гимнастике
 В соревнованиях принимали участие гимнасты 14-17 лет и гимнастки 13-15 лет
 
2017-02-18
Зарегистрирована 100-я пара года
 В территориальном отделе ЗАГС Ленинского района города Пензы зарегистрирован брак 100-й пары
 
2017-02-18
«Профилактический десант»
 На базе школы с. Воскресеновка была организована работа 8 площадок
 
2017-02-18
Пензенские спортсмены приняли участие в «санитарной» пятнице
 Объём очищенной территории учреждений КФСМ составляет: 15454м3
 
2017-02-17
В период с 8 по 16 февраля в Пензе состоялись Чемпионат и Первенство по русским шашкам
 Соревнования проводились по Швейцарской системе в 7 туров
 
2017-02-17
За 12 месяцев 2016 года в Пензенской области произошло 1910 ДТП
 В Пензенской области будут приняты меры по снижению числа ДТП со смертельным исходом
 
2017-02-17
В Пензенском IT-колледже прошла очередная коллегия Министерства образования Пензенской области
 На коллегии обсудили вопросы оказания госуслуг и взаимодействия с профсоюзом
 
2017-02-17
Пензенский дизель в упорной борьбе побеждает «Ижсталь»
 Победу желто-синим в овертайме принес гол Максима Томкина
 
2017-02-17
«Берегут они Россию, охраняют рубежи»
 Лермонтовская библиотека приглашает на выставку-просмотр
 
2017-02-17
Цена чтения
В Пензе прошёл региональный книжный форум
 
2017-02-17
Торжественное гашение марок
В Пензе прошло спецгашение конвертов, посвященных ветеранам Афганской войны
 

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