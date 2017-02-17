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Еженедельный рейд по выявлению фактов парковки автомобилей на проезжей части дорог
Сегодня в Пензе
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Еженедельный рейд по выявлению фактов парковки автомобилей на проезжей части дорог в городе Пензе показывает следующие результаты. Убраны с проезжей части грузовой автомобиль «ВОЛЬВО» на проспекте Победы (Самолет), с привлечением работников БУ «АТХ г. Пензы» перемещен легковой автомобиль «ВОЛЬВО» на проспекте Строителей (ТЦ «Весна»). Продолжается парковка грузового автотранспорта на ул. Рахманинова 51,ул. Чаадаева 31а, ул. Клары Цеткин 63, проспекте Строителей 67. Владельцам автотранспортных рекомендовано переместить автомобили в места, где они не будут создавать препятствия для снегоуборочной техники. В период со 8 по 17 февраля 2017 года сотрудниками отдела ГИБДД в ходе проведенных рейдов по выявлению нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств на улицах города 87 транспортных средства перемещено на специализированную стоянку с составлением протокола об административном правонарушении. Непосредственно с Привокзальной площади для проведения уборки снежных масс эвакуировано 14 автомобилей. Администрация города Пензы, МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» и МУП «Пензадормост» обращаются к автовладельцам грузовых автомобилей, переместить транспортные средства в места, позволяющее хранить автомобиль без создания помех в организации благоустройства территории города.
Еженедельный рейд по выявлению фактов парковки автомобилей на проезжей части дорог в городе Пензе показывает следующие результаты. Убраны с проезжей части грузовой автомобиль «ВОЛЬВО» на проспекте Победы (Самолет), с привлечением работников БУ «АТХ г. Пензы» перемещен легковой автомобиль «ВОЛЬВО» на проспекте Строителей (ТЦ «Весна»).
Продолжается парковка грузового автотранспорта на ул. Рахманинова 51,ул. Чаадаева 31а, ул. Клары Цеткин 63, проспекте Строителей 67. Владельцам автотранспортных рекомендовано переместить автомобили в места, где они не будут создавать препятствия для снегоуборочной техники.
В период со 8 по 17 февраля 2017 года сотрудниками отдела ГИБДД в ходе проведенных рейдов по выявлению нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств на улицах города 87 транспортных средства перемещено на специализированную стоянку с составлением протокола об административном правонарушении. Непосредственно с Привокзальной площади для проведения уборки снежных масс эвакуировано 14 автомобилей.
Администрация города Пензы, МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» и МУП «Пензадормост» обращаются к автовладельцам грузовых автомобилей, переместить транспортные средства в места, позволяющее хранить автомобиль без создания помех в организации благоустройства территории города.
Новость: Администрация города Пензы 17 февраля 2017
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