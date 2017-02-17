Подведение итогов за 2016 год

В прошлом году в Арбитражный суд Пензенской области поступило на рассмотрение свыше 16 тысяч дел, касающихся экономической и предпринимательской деятельности, что по сравнению с 2015 годом оказалось на 8 % больше.

«В 2016 году было очень много возвращено заявлений, в общей сложности – 1785, по сравнению с 576 в 2015 году. Это связано с изменением законодательства, которое поменяло порядок досудебного регулирования споров. Часть дел перешли в процедуру приказного производства»,- пояснил Константин Друзь, Председатель Арбитражного суда Пензенской области.

За 2016 год свыше чем по 2 500 тысячам дел было вынесено определение о прекращении производства, при этом в 330 случаях производство прекращалось в связи с заключением мирового соглашения.

«По итогам рассмотрения дел по существу было рассмотрено 14 тысяч 348 дел. Из числа рассмотренных дел заявленные требования были удовлетворены по 11110 делам»,- рассказывает Константин Друзь, Председатель Арбитражного суда Пензенской области.

В результате рассмотренных дел в доход федерального бюджета было перечислено более 87 млн. рублей госпошлины. В отчетном году на каждого судью приходилось примерно по 50 дел в месяц. Это больше, чем в 2015-ом. Изменение нагрузки связано с увеличением количества дел, поступивших в суд.