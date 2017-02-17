Новые конверты с изображением памятных мест нашего города. В клубе Афганистан «Российский союз ветеранов Афганистана» и провели торжественное гашение марок. На конвертах изображен монумент «Разорванная звезда» и мемориальный комплекс «Афганские ворота». К важной дате подготовили специальный штемпель для конвертов.

С помощью Почты России презентации таких конвертов проводятся регулярно, примерно около 7-8 почтовых карточек в год. За последние 9 лет вышло более 70 сюжетов с изображением достопримечательностей нашего города.

«Идея новой серии пришла в голову, что неплохо было бы сделать памятные места Пензы и Пензенской области, то есть чтобы места Пензы разошлись по всем регионам, и чтобы город Пенза, как можно больше знали в России»,- поделился заместитель председателя пензенского отделения Союза филателистов России Борис Москалев.

Присутствующие молодые люди в этот торжественный момент не только узнали о том, что такое гашение, но и получили памятные конверты в подарок.

Закончилось торжественное мероприятие небольшим концертом ветеранов Афганистана.