Цена чтения

Развитию инфраструктуры чтения был посвящён региональный книжный форум в Пензе. На площадках Лермонтовской библиотеки встретились писатели, издатели и представители книготорговых компаний, чтобы обсудить актуальные для своей отрасли проблемы. Главной по-прежнему остаётся спад интереса к чтению у подрастающего поколения.

Главный редактор издательского дома, Артём Соловейчик, отметил: «Сегодня как никогда нам нужен учитель пишущий и говорящий и ученик пишущий и говорящий. И замечательный педагог из Екатеринбурга, Александр Лобок, разработал технологию, которая пока не распространена у нас в стране, но в мире ей рукоплещут. Он учит маленьких детей читать по написанным ими же текстам. Так у них появляется любовь к чтению».

Ещё одна актуальная проблема — доступность книг. Гость форума, писатель Пётр Алешковский, посочувствовал пензенцам, уровень дохода которых едва ли позволит родителю приобрести хорошую домашнюю библиотеку для ребёнка: «В основном, родители покупают учебники, прописи — то, что необходимо в школе. А вот радости от общения с иными книгами у ребёнка нет».

В ходе форума речь шла и о продвижении литературы местных авторов. В Пензенской области на поддержку писателей- и поэтов-земляков заложены некоторые средства. Начальник Управления культуры и архива Пензенской области, Татьяна Курдова, сообщила: «С 2003 по 2015 год за счёт бюджета области в библиотеки поступило около ста наименований книг, выпущенных областными типографиями. Это литература по истории Пензенского края, лучшие художественные произведения пензенских авторов».

Сто книг за 12 лет... Много это или мало, сказать сложно. Чаще местные авторы издают свои труды за свой же счёт или прибегают к поддержке спонсоров. И снова всё упирается в денежный вопрос. Об этом Пётр Алешковский написал в книге «Крепость»: «Это книга о сегодняшнем дне. О том, как деньги давят на культуру».

Форум рассчитан на два дня и, кроме дискуссионных площадок, включает в себя книжную ярмарку, встреч с известными российскими писателями, а также конкурс среди пензенских поэтов и прозаиков.