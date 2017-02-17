Приглашаем посетить выставку-просмотр в зале Белинского «Берегут они Россию, охраняют рубежи». На ней представлена литература по истории военного дела в России, о героях былых времен и героях наших дней, о современном оружии и технике, а также художественные книги о солдатских судьбах.



Выставка продлится до 28 февраля. Новость: Министерство культуры и туризма Пензенской области 17 февраля 2017