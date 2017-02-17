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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Суббота, 18 февраля 2017
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«Берегут они Россию, охраняют рубежи»
Сегодня в Пензе
 

Приглашаем посетить выставку-просмотр в зале Белинского «Берегут они Россию, охраняют рубежи».

На ней представлена литература по истории военного дела в России, о героях былых времен и героях наших дней, о современном оружии и технике, а также художественные книги о солдатских судьбах. 

Выставка продлится до 28 февраля.

Новость: Министерство культуры и туризма Пензенской области 17 февраля 2017
2017-02-18
Традиционная лыжная гонка памяти Олега Кузьминова состоится в Пензе
 19 февраля 2017 года, на стадионе «Снежинка»
 
2017-02-18
За не соблюдения правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе предусмотрены штрафы
 Работа в данном направлении будет продолжена
 
2017-02-18
«Наши деды - славные Победы»
 Прошла конференция школьников
 
2017-02-18
«Начинающий фермер»
 Студенты Кузнецкого многопрофильного колледжа - победители интеллектуальной игры
 
2017-02-18
Пензенские гимнасты завоевали 32 медали на Первенстве округа по спортивной гимнастике
 В соревнованиях принимали участие гимнасты 14-17 лет и гимнастки 13-15 лет
 
2017-02-18
Зарегистрирована 100-я пара года
 В территориальном отделе ЗАГС Ленинского района города Пензы зарегистрирован брак 100-й пары
 
2017-02-18
«Профилактический десант»
 На базе школы с. Воскресеновка была организована работа 8 площадок
 
2017-02-18
Пензенские спортсмены приняли участие в «санитарной» пятнице
 Объём очищенной территории учреждений КФСМ составляет: 15454м3
 
2017-02-17
В период с 8 по 16 февраля в Пензе состоялись Чемпионат и Первенство по русским шашкам
 Соревнования проводились по Швейцарской системе в 7 туров
 
2017-02-17
За 12 месяцев 2016 года в Пензенской области произошло 1910 ДТП
 В Пензенской области будут приняты меры по снижению числа ДТП со смертельным исходом
 
2017-02-17
В Пензенском IT-колледже прошла очередная коллегия Министерства образования Пензенской области
 На коллегии обсудили вопросы оказания госуслуг и взаимодействия с профсоюзом
 
2017-02-17
Пензенский дизель в упорной борьбе побеждает «Ижсталь»
 Победу желто-синим в овертайме принес гол Максима Томкина
 
2017-02-17
«Берегут они Россию, охраняют рубежи»
 Лермонтовская библиотека приглашает на выставку-просмотр
 
2017-02-17
Цена чтения
В Пензе прошёл региональный книжный форум
 
2017-02-17
Торжественное гашение марок
В Пензе прошло спецгашение конвертов, посвященных ветеранам Афганской войны
 

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