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«Берегут они Россию, охраняют рубежи»
Сегодня в Пензе
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Приглашаем посетить выставку-просмотр в зале Белинского «Берегут они Россию, охраняют рубежи». На ней представлена литература по истории военного дела в России, о героях былых времен и героях наших дней, о современном оружии и технике, а также художественные книги о солдатских судьбах.
Приглашаем посетить выставку-просмотр в зале Белинского «Берегут они Россию, охраняют рубежи».
На ней представлена литература по истории военного дела в России, о героях былых времен и героях наших дней, о современном оружии и технике, а также художественные книги о солдатских судьбах.
Новость: Министерство культуры и туризма Пензенской области 17 февраля 2017
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