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Пензенский дизель в упорной борьбе побеждает «Ижсталь»
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Пензенский дизель в упорной борьбе побеждает «Ижсталь» со счетом 3:2 ОТ. Основное время встречи закончилось в ничью 2:2. Победу желто-синим в овертайме принес гол Максима Томкина, который вышел один на один с вратарем ижевцев. Статистика матча: броски: 66-45; броски в створ: 34-27; голы: 2-3; вбрасывания: 29-38; штраф: 6-8.
Пензенский дизель в упорной борьбе побеждает «Ижсталь» со счетом 3:2 ОТ.
Основное время встречи закончилось в ничью 2:2. Победу желто-синим в овертайме принес гол Максима Томкина, который вышел один на один с вратарем ижевцев.
Статистика матча: броски: 66-45; броски в створ: 34-27; голы: 2-3; вбрасывания: 29-38; штраф: 6-8.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 17 февраля 2017
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