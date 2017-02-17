Пензенский дизель в упорной борьбе побеждает «Ижсталь» со счетом 3:2 ОТ. Основное время встречи закончилось в ничью 2:2. Победу желто-синим в овертайме принес гол Максима Томкина, который вышел один на один с вратарем ижевцев. Статистика матча: броски: 66-45; броски в створ: 34-27; голы: 2-3; вбрасывания: 29-38; штраф: 6-8. Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 17 февраля 2017