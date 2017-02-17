В Пензенском IT-колледже прошла очередная коллегия Министерства образования Пензенской области

На рассмотрение было вынесено два вопроса: «Оказание государственных услуг в рамках реализации полномочий Российской Федерации в области образования, переданных для осуществления Министерству образования Пензенской области» и «О ходе выполнения областного отраслевого Соглашения между Министерством образования Пензенской области и Пензенской областной организацией профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации на 2015 – 2018 годы за 2016 год».

В рамках рассмотрения первого вопроса было отмечено, что деятельность Министерства образования Пензенской области по предоставлению государственных услуг в рамках переданных полномочий проведена в полном объеме, с соблюдением сроков, в соответствии с требованиями норм действующего законодательства Российской Федерации. Было рекомендовано продолжить работу по обеспечению открытости и прозрачности проводимых мероприятий по предоставлению государственных услуг, а также оказанию консультационной помощи организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность. Институту регионального развития было поручено разработать методические рекомендации (инструкции) по созданию частных образовательных организаций с различной организационно-правовой формой и составлению образовательной программы разных уровней, видов (подвидов) образования.

По второму вопросу было отмечено, что сотрудничество по всем направлениям, указанным в соглашении, осуществляется с привлечением представителей образовательных организаций и профсоюза на местах, что позволяет на протяжении ряда лет сохранить имеющийся уровень социальных гарантий, меры социальной поддержки педагогов и, прежде всего, молодых специалистов.

Однако было подчеркнуто, что положения отраслевого соглашения нуждаются в корректировке с учетом изменений законодательства, а также с учетом проработки вопроса о распространении отдельных норм соглашения на всех педагогов, а не только на педагогов государственных учреждений.