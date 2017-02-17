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 Суббота, 18 февраля 2017
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За 12 месяцев 2016 года в Пензенской области произошло 1910 ДТП
Сегодня в Пензе
 

Участники комиссии по обеспечению безопасности  дорожного движения при правительстве Пензенской области 17 февраля в Ситуационном центре Губернатора Пензенской области обсудили причины дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом, зарегистрированных на дорогах региона в 2016 году, и меры по снижению их числа.

Заседание комиссии провел в режиме видеоконференции вице-губернатор Валерий Савин. В мероприятии приняли участие представители исполнительных органов государственной власти, администраций городских округов и муниципальных районов, руководители дорожных организаций, главные редакторы районных и городских газет, начальники территориальных подразделений ОГИБДД УМВД России по Пензенской области.

«По смертности от ДТП ситуация оставляет желать лучшего на фоне снижения смертности в среднем по Российской Федерации. В России смертность от ДТП сократилась в целом на 11%, а у нас выросла на 2,6%», - обрисовал ситуацию вице-губернатор. При этом, отметил он, общее число аварий снизилось почти на 9%.  

Уже в январе - первой половине февраля 2017 года, сообщил он, в ДТП погибло 27 человек, - почти на четверть больше, чем за аналогичный период 2016 года. Основная причина смертельных ДТП начала года – это нарушение правил обгона с выездом на полосу встречного движения (18 из 27 погибших).

Валерий Савин отметил, что необходимо усилить меры по обеспечению безопасности на федеральных трассах,  где произошло 41% всех ДТП со смертельным исходом. Он поручил министру строительства и дорожного хозяйства Александру Гришаеву, как куратору направления, а также главам администраций районов с наибольшим количеством ДТП разработать дополнительные предложения по их снижению на дорогах регионального значения и в населенных пунктах.

Предложения по итогам заседания будут рассмотрены в рабочем порядке и направлены в Законодательное собрание Пензенской области, отметил вице-губернатор.

За 12 месяцев 2016 года в Пензенской области произошло 1910 ДТП. В них погибли 239 и получили ранения 2649 человек.

Максимальное количество дорожно-транспортных происшествий  приходится на пятницу и субботу.

Из-за нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств совершено 93,5% всех происшествий. По вине нетрезвых водителей зарегистрировано 248 ДТП, в которых 63 человека погибли и 376 получили ранения.

На федеральные автодороги приходится 41% гибели людей в дорожно-транспортных происшествиях.

На территориальных автодорогах совершено 309 ДТП, в которых 79 человек погибли и 463 получили ранения. Наибольшее количество ДТП со смертельным исходом зарегистрировано на автодорогах территориального значения в Пензенском, Белинском, Земетчинском, Колышлейском, Вадинском районах. При этом, отмечают в управлении ГИБДД по Пензенской области, в Пензенском районе на автодороге Пенза – Шемышейка – Лопатино образовался участок аварийности. Здесь в 2016 году было зарегистрировано 6 ДТП со смертельным исходом.

На дорогах погибли 67 пешеходов в результате наездов; это на 13,8% больше, чем в 2015 году.

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