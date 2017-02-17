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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Суббота, 18 февраля 2017
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В период с 8 по 16 февраля в Пензе состоялись Чемпионат и Первенство по русским шашкам
Сегодня в Пензе
 

В шахматном зале МБУ ДО СДЮСШОР № 7 г. Пензы (ул. Рахманинова, 7/3) состоялся чемпионат города Пензы по современным русским шашкам. 

Соревнования проводились по Швейцарской системе в 7 туров, контроль времени 35 минут каждому участнику на партию. Общее количество участников составило более 50 человек.

В рамках соревнований также состоялся детский турнир, турнир по быстрым шашкам и блиц-турнир.

По результатам соревнований победители и призеры распределились следующим образом:

В чемпионате города Пензы по современным русским шашкам:

1 место – Сатмухаметов Алмат 
2 место – Почесуй Леонид 
3 место – Пилясов Николай


В первенстве города Пензы по современным русским шашкам среди юношей старшей возрастной группы:

1 место – Еркаев Кирилл 73 лицей
2 место – Прошутинский Артем 73 лицей
3 место – Краснов Никита 47 школа 


среди девушек старшей возрастной группы:

1 место – Урвачева Арина 13 гимназия
2 место – Саакян Айастан 47 школа
3 место – Михайлова Алена 73 лицей

среди юношей младшей возрастной группы:

1 место – Буклин Матвей школа 75/62
2 место – Расходчиков Сергей 73 лицей
3 место – Болтрушко Даниил 35 школа

среди девушек младшей возрастной группы:

1 место – Рыбченко Олеся 73 лицей
2 место – Акохова Алина 73 лицей 
3 место – Бурцева Анастасия 35 школа

общее количество участников 37 человек

В турнире по быстрым шашкам:

1 место – Соловьев Роберт 
2 место – Почесуй Леонид 
3 место – Евдошенко Павел

В блиц-турнире: 

1 место – Сайтмухаметов Алмат 
2 место – Почесуй Леонид 
3 место – Евдошенко Павел

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