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В период с 8 по 16 февраля в Пензе состоялись Чемпионат и Первенство по русским шашкам
Сегодня в Пензе
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В шахматном зале МБУ ДО СДЮСШОР № 7 г. Пензы (ул. Рахманинова, 7/3) состоялся чемпионат города Пензы по современным русским шашкам. Соревнования проводились по Швейцарской системе в 7 туров, контроль времени 35 минут каждому участнику на партию. Общее количество участников составило более 50 человек. В рамках соревнований также состоялся детский турнир, турнир по быстрым шашкам и блиц-турнир. По результатам соревнований победители и призеры распределились следующим образом: В чемпионате города Пензы по современным русским шашкам: 1 место – Сатмухаметов Алмат 1 место – Еркаев Кирилл 73 лицей 1 место – Урвачева Арина 13 гимназия среди юношей младшей возрастной группы: 1 место – Буклин Матвей школа 75/62 среди девушек младшей возрастной группы: 1 место – Рыбченко Олеся 73 лицей общее количество участников 37 человек В турнире по быстрым шашкам: 1 место – Соловьев Роберт В блиц-турнире: 1 место – Сайтмухаметов Алмат
В шахматном зале МБУ ДО СДЮСШОР № 7 г. Пензы (ул. Рахманинова, 7/3) состоялся чемпионат города Пензы по современным русским шашкам.
Соревнования проводились по Швейцарской системе в 7 туров, контроль времени 35 минут каждому участнику на партию. Общее количество участников составило более 50 человек.
В рамках соревнований также состоялся детский турнир, турнир по быстрым шашкам и блиц-турнир.
По результатам соревнований победители и призеры распределились следующим образом:
В чемпионате города Пензы по современным русским шашкам:
1 место – Сатмухаметов Алмат
1 место – Еркаев Кирилл 73 лицей
1 место – Урвачева Арина 13 гимназия
среди юношей младшей возрастной группы:
1 место – Буклин Матвей школа 75/62
среди девушек младшей возрастной группы:
1 место – Рыбченко Олеся 73 лицей
общее количество участников 37 человек
В турнире по быстрым шашкам:
1 место – Соловьев Роберт
В блиц-турнире:
1 место – Сайтмухаметов Алмат
Новость: Администрация города Пензы 17 февраля 2017
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