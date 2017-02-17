В период с 8 по 16 февраля в Пензе состоялись Чемпионат и Первенство по русским шашкам

В шахматном зале МБУ ДО СДЮСШОР № 7 г. Пензы (ул. Рахманинова, 7/3) состоялся чемпионат города Пензы по современным русским шашкам.

Соревнования проводились по Швейцарской системе в 7 туров, контроль времени 35 минут каждому участнику на партию. Общее количество участников составило более 50 человек.

В рамках соревнований также состоялся детский турнир, турнир по быстрым шашкам и блиц-турнир.

По результатам соревнований победители и призеры распределились следующим образом:

В чемпионате города Пензы по современным русским шашкам:

1 место – Сатмухаметов Алмат

2 место – Почесуй Леонид

3 место – Пилясов Николай



В первенстве города Пензы по современным русским шашкам среди юношей старшей возрастной группы:

1 место – Еркаев Кирилл 73 лицей

2 место – Прошутинский Артем 73 лицей

3 место – Краснов Никита 47 школа



среди девушек старшей возрастной группы:

1 место – Урвачева Арина 13 гимназия

2 место – Саакян Айастан 47 школа

3 место – Михайлова Алена 73 лицей

среди юношей младшей возрастной группы:

1 место – Буклин Матвей школа 75/62

2 место – Расходчиков Сергей 73 лицей

3 место – Болтрушко Даниил 35 школа

среди девушек младшей возрастной группы:

1 место – Рыбченко Олеся 73 лицей

2 место – Акохова Алина 73 лицей

3 место – Бурцева Анастасия 35 школа

общее количество участников 37 человек

В турнире по быстрым шашкам:

1 место – Соловьев Роберт

2 место – Почесуй Леонид

3 место – Евдошенко Павел

В блиц-турнире:

1 место – Сайтмухаметов Алмат

2 место – Почесуй Леонид

3 место – Евдошенко Павел