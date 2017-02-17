Пензенские спортсмены приняли участие в «санитарной» пятнице

17 февраля 2017 г во всех подведомственных учреждениях Комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике города Пензы проводится санитарная пятница. Все сотрудники подведомственных учреждений принимают активное участие по уборке снега и наледи с прилегающей территории, включая: входные группы учреждений, стоянки и подъездные пути. Объём очищенной территории учреждений КФСМ составляет: 15454м3 Для расчистки территорий использовались 3 единицы -трактор МТЗ 1 единица –трактор с ротором (ФК «Зенит) Всего на уборке территории задействовано:80 человек.



Новость: Администрация города Пензы 18 февраля 2017