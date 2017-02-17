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Пензенские спортсмены приняли участие в «санитарной» пятнице
Сегодня в Пензе
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17 февраля 2017 г во всех подведомственных учреждениях Комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике города Пензы проводится санитарная пятница. Все сотрудники подведомственных учреждений принимают активное участие по уборке снега и наледи с прилегающей территории, включая: входные группы учреждений, стоянки и подъездные пути. Объём очищенной территории учреждений КФСМ составляет: 15454м3 Для расчистки территорий использовались 3 единицы -трактор МТЗ 1 единица –трактор с ротором (ФК «Зенит) Всего на уборке территории задействовано:80 человек.
17 февраля 2017 г во всех подведомственных учреждениях Комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике города Пензы проводится санитарная пятница.
Все сотрудники подведомственных учреждений принимают активное участие по уборке снега и наледи с прилегающей территории, включая: входные группы учреждений, стоянки и подъездные пути.
Объём очищенной территории учреждений КФСМ составляет: 15454м3
Для расчистки территорий использовались 3 единицы -трактор МТЗ 1 единица –трактор с ротором (ФК «Зенит)
Всего на уборке территории задействовано:80 человек.
Новость: Администрация города Пензы 18 февраля 2017
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