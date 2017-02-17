|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
«Профилактический десант»
Сегодня в Пензе
|
Педагогические работники приняли участие в семинаре-практикуме «Медиативный подход в работе со случаем в образовательной организации», а также в 5 групповых консультациях: «Медиативные технологии в работе с семьей и детьми в образовательной организации», «Экстренная психолого-педагогическая помощь детям и подросткам», «Особенности внедрения ФГОС для детей с ОВЗ. Подходы к разработке адаптированной образовательной программы для ребенка с ОВЗ», «Профилактика саморазрушительного поведения у детей и подростков», «Подростковый возраст: проблемы детско-родительских отношений и пути их разрешения». Для школьников были проведены 2 тренинга: «Преодоление», направленный на профилактику саморазрушительного поведения, и тренинг уверенного поведения, направленный на формирование умений постановки жизненных целей, планирование действий по их достижению, а также умения отстаивать свои интересы без агрессии и застенчивости. Также в тренингах присутствовали классные руководители и учителя предметники. Родители обучающихся и классные руководители посетили родительское собрание на тему «Увидеть главное». Все присутствующие получили возможность оценить взаимоотношения со своими детьми, выполнили упражнения, способствующие формированию уважения к личности ребенка и пониманию его проблем. Одно из мероприятий прошло в детском саду с. Воскресеновка. На диагностическом занятии для воспитанников подготовительной группы «Психофизическая готовность ребенка к школе» присутствовали работники дошкольных образовательных организаций района и родители воспитанников. По окончании работы площадок все желающие получили индивидуальные консультации специалистов ППМС-центра Пензенской области. Также специалистами Центральной ПМПК было проведено диагностическое обследование детей с целью определения образовательного маршрута. В мероприятиях десанта приняли участие 154 человека, в том числе 100 педагогов, 19 родителей, 35 школьников и воспитанников детского сада.
Педагогические работники приняли участие в семинаре-практикуме «Медиативный подход в работе со случаем в образовательной организации», а также в 5 групповых консультациях: «Медиативные технологии в работе с семьей и детьми в образовательной организации», «Экстренная психолого-педагогическая помощь детям и подросткам», «Особенности внедрения ФГОС для детей с ОВЗ. Подходы к разработке адаптированной образовательной программы для ребенка с ОВЗ», «Профилактика саморазрушительного поведения у детей и подростков», «Подростковый возраст: проблемы детско-родительских отношений и пути их разрешения».
Для школьников были проведены 2 тренинга: «Преодоление», направленный на профилактику саморазрушительного поведения, и тренинг уверенного поведения, направленный на формирование умений постановки жизненных целей, планирование действий по их достижению, а также умения отстаивать свои интересы без агрессии и застенчивости. Также в тренингах присутствовали классные руководители и учителя предметники.
Родители обучающихся и классные руководители посетили родительское собрание на тему «Увидеть главное». Все присутствующие получили возможность оценить взаимоотношения со своими детьми, выполнили упражнения, способствующие формированию уважения к личности ребенка и пониманию его проблем.
Одно из мероприятий прошло в детском саду с. Воскресеновка. На диагностическом занятии для воспитанников подготовительной группы «Психофизическая готовность ребенка к школе» присутствовали работники дошкольных образовательных организаций района и родители воспитанников.
По окончании работы площадок все желающие получили индивидуальные консультации специалистов ППМС-центра Пензенской области.
Также специалистами Центральной ПМПК было проведено диагностическое обследование детей с целью определения образовательного маршрута.
В мероприятиях десанта приняли участие 154 человека, в том числе 100 педагогов, 19 родителей, 35 школьников и воспитанников детского сада.
Новость: Министерство образования Пензенской области 18 февраля 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru