В год празднования 100-летия со дня образования органов ЗАГС России, территориальным отделом ЗАГС Ленинского района города Пензы Управления ЗАГС Пензенской области 15 февраля 2017 года зарегистрирована 100-я пара года. Обладателем «юбилейного» номера стала молодая семья Романа и Марии Шамшиных. Для молодой семьи это стало неожиданным и приятным моментом. Сотрудники отдела ЗАГС пожелали молодоженам мира и добра, семейного благополучия и взаимопонимания.

Новость: Управление ЗАГС Пензенской области 18 февраля 2017