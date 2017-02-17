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Пензенские гимнасты завоевали 32 медали на Первенстве округа по спортивной гимнастике
Сегодня в Пензе
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Пензенские гимнасты удачно выступили на Первенстве округа по спортивной гимнастике среди юниоров и юниорок, которое завершилось во Дворце спорта «Буртасы» 17 февраля 2017 года. В соревнованиях принимали участие гимнасты 14-17 лет и гимнастки 13-15 лет, которые выступали по программам мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта. Пензенскую область представляли 16 спортсменов. Помимо гимнастов Пензенского региона в соревнованиях принимали участие спортсмены из республик Мордовия, Башкортостан, Татарстан, Чувашия, Нижегородской, Самарской и Ульяновской областей. В заключительный день соревнований пензенские спортсмены завоевали 25 медалей различного достоинства: 15 медалей по программе кандидатов в мастера спорта, 10 медалей по программе мастеров спорта. Дарья Баженова выиграла золотую медаль в упражнении на бревне. Напомним, что пензенские гимнасты стали победителями командного Первенства. В личном многоборьбе по программе мастеров спорта Григорий Климентьев был лучшим. В личном многоборье по программе кандидатов в мастера спорта весь пьедестал почета стал пензенским, а «золото» - на счету Валентина Бесхмельницына. «За все дни соревнований в копилке Пензенской области 32 медали: 15 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых», - сообщили в Школе спортивной и художественной гимнастики Пензенской области.
Пензенские гимнасты удачно выступили на Первенстве округа по спортивной гимнастике среди юниоров и юниорок, которое завершилось во Дворце спорта «Буртасы» 17 февраля 2017 года.
В соревнованиях принимали участие гимнасты 14-17 лет и гимнастки 13-15 лет, которые выступали по программам мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта. Пензенскую область представляли 16 спортсменов. Помимо гимнастов Пензенского региона в соревнованиях принимали участие спортсмены из республик Мордовия, Башкортостан, Татарстан, Чувашия, Нижегородской, Самарской и Ульяновской областей.
В заключительный день соревнований пензенские спортсмены завоевали 25 медалей различного достоинства: 15 медалей по программе кандидатов в мастера спорта, 10 медалей по программе мастеров спорта. Дарья Баженова выиграла золотую медаль в упражнении на бревне.
Напомним, что пензенские гимнасты стали победителями командного Первенства. В личном многоборьбе по программе мастеров спорта Григорий Климентьев был лучшим. В личном многоборье по программе кандидатов в мастера спорта весь пьедестал почета стал пензенским, а «золото» - на счету Валентина Бесхмельницына.
«За все дни соревнований в копилке Пензенской области 32 медали: 15 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых», - сообщили в Школе спортивной и художественной гимнастики Пензенской области.
Новость: Правительство Пензенской области 18 февраля 2017
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