На базе Пензенского агропромышленного колледжа 17 февраля 2017 года прошел региональный этап V интеллектуальной игры «Начинающий фермер». Для выявления лучших интеллектуалов в области фермерства встретились команды Пензенского агропромышленного колледжа, Мокшанского агротехнологического колледжа, Каменского техникума промышленных технологий и предпринимательства, Сердобского многопрофильного техникума и Кузнецкого многопрофильного колледжа.

Команды представили бизнес-идеи в области фермерства, рекламные плакаты, приняли активное участие в конкурсах блиц-ответов «Дуэль» и «Ситуация». Все команды показали хорошую подготовку и достойные выступления .

Победителями регионального этапа V интеллектуальной игры «Начинающий фермер» стали:

1 место – команда Кузнецкого многопрофильного колледжа;

2 место – команда Пензенского агропромышленного колледжа;

3 место – команды Мокшанского агротехнологического колледж и Сердобского многопрофильного техникума.