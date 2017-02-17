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«Начинающий фермер»
Сегодня в Пензе
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На базе Пензенского агропромышленного колледжа 17 февраля 2017 года прошел региональный этап V интеллектуальной игры «Начинающий фермер». Для выявления лучших интеллектуалов в области фермерства встретились команды Пензенского агропромышленного колледжа, Мокшанского агротехнологического колледжа, Каменского техникума промышленных технологий и предпринимательства, Сердобского многопрофильного техникума и Кузнецкого многопрофильного колледжа. Команды представили бизнес-идеи в области фермерства, рекламные плакаты, приняли активное участие в конкурсах блиц-ответов «Дуэль» и «Ситуация». Все команды показали хорошую подготовку и достойные выступления . Победителями регионального этапа V интеллектуальной игры «Начинающий фермер» стали:
На базе Пензенского агропромышленного колледжа 17 февраля 2017 года прошел региональный этап V интеллектуальной игры «Начинающий фермер». Для выявления лучших интеллектуалов в области фермерства встретились команды Пензенского агропромышленного колледжа, Мокшанского агротехнологического колледжа, Каменского техникума промышленных технологий и предпринимательства, Сердобского многопрофильного техникума и Кузнецкого многопрофильного колледжа.
Команды представили бизнес-идеи в области фермерства, рекламные плакаты, приняли активное участие в конкурсах блиц-ответов «Дуэль» и «Ситуация». Все команды показали хорошую подготовку и достойные выступления .
Победителями регионального этапа V интеллектуальной игры «Начинающий фермер» стали:
Новость: Министерство образования Пензенской области 18 февраля 2017
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