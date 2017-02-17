В МБОУ СОШ № 8 г. Пензы им. Н.С. Павлушкина прошла конференция школьников на тему «Наши деды - славные Победы». В конференции приняли участие учащиеся 1- 11 классов.



Жюри, под председательством Сергея Александровича Липатова, председателя Совета ветеранов Железнодорожного района, по достоинству оценило проникновенные, затрагивающие душу и сердце рассказы детей о своих родных, погибших в годы Великой Отечественной войны и в мирное время в горячих точках.

Во все времена защищать своё Отечество, свою родную землю считалось делом праведным и почётным!