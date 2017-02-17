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«Наши деды - славные Победы»
Сегодня в Пензе
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В МБОУ СОШ № 8 г. Пензы им. Н.С. Павлушкина прошла конференция школьников на тему «Наши деды - славные Победы». В конференции приняли участие учащиеся 1- 11 классов. Во все времена защищать своё Отечество, свою родную землю считалось делом праведным и почётным!
В МБОУ СОШ № 8 г. Пензы им. Н.С. Павлушкина прошла конференция школьников на тему «Наши деды - славные Победы». В конференции приняли участие учащиеся 1- 11 классов.
Во все времена защищать своё Отечество, свою родную землю считалось делом праведным и почётным!
Новость: Администрация города Пензы 18 февраля 2017
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