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За не соблюдения правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе предусмотрены штрафы
Сегодня в Пензе
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Состоялся совместный рейд работников администрации Ленинского района и сотрудников МКУ «Рекламная служба города Пензы» по мониторингу объектов коммерческой недвижимости на предмет исполнения «Правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе» в части содержания информационных конструкций на фасадах зданий, расположенных по ул. Московской.
Состоялся совместный рейд работников администрации Ленинского района и сотрудников МКУ «Рекламная служба города Пензы» по мониторингу объектов коммерческой недвижимости на предмет исполнения «Правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе» в части содержания информационных конструкций на фасадах зданий, расположенных по ул. Московской.
Новость: Администрация города Пензы 18 февраля 2017
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