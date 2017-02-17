Состоялся совместный рейд работников администрации Ленинского района и сотрудников МКУ «Рекламная служба города Пензы» по мониторингу объектов коммерческой недвижимости на предмет исполнения «Правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе» в части содержания информационных конструкций на фасадах зданий, расположенных по ул. Московской.



По факту выявленных нарушений с представителями бизнес-среды была проведена разъяснительная работа по вопросу приведения информационных конструкций в соответствие с «Правилами содержания информационных конструкций в городе Пензе».



В целях проведения дополнительной разъяснительной работы в администрациях районов города регулярно проводятся обучающие семинары для представителей бизнес-среды по вопросам оформления паспорта наружной отделки фасадов и соблюдения «Правила содержания информационных конструкций в городе Пензе». Работа в данном направлении будет продолжена.



Напомним, что с 1 января 2017 года вступило в силу решение Пензенской городской Думы от 27.05.2016 N 468-22/6 в части содержания информационных вывесок и конструкций.



Информационные вывески и конструкции, не содержащие рекламной информации и являющиеся идентификатором места расположения организаций в городе Пензе должны размещаться в соответствии с ПРАВИЛАМИ БЛАГОУСТРОЙСТВА, СОБЛЮДЕНИЯ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ.



За не соблюдения правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе предусмотрены штрафы в соответствии с Кодексом административной ответственности Пензенской области. Все материалы, доступны на официальном сайте администрации города

Материалы содержат стандартизированные правила размещения информации. В случае невозможности или не согласия с правилами, собственник может обратиться в Управление градостроительства и архитектуры для согласования индивидуального «паспорта наружной отделки фасада» своего здания.

Новость: Администрация города Пензы 18 февраля 2017