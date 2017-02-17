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Традиционная лыжная гонка памяти Олега Кузьминова состоится в Пензе
Сегодня в Пензе
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Традиционная лыжная гонка памяти кандидата в мастера спорта, выпускника Пензенского высшего артиллерийского инженерного училища Олега Кузьминова пройдет в Пензе в воскресенье, 19 февраля 2017 года, на стадионе «Снежинка». Время старта – 11:00. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах : юноши, девушки 1999-2000 г.р., 2001-2002 г.р., 2003-2004 г.р.; мужчины 18 до 35 лет, 35 лет и старше. Девушки, а также юноши 2003 – 2004 годов рождения пробегут свободным стилем 3 км, для юношей 1999-2000 г.р., 2001-2002 г.р., а также мужчин от 18 лет дистанция составит 5 км. Участники соревнований, занявшие 1- 3 места, будут награждены грамотой и медалью. Организаторами соревнований является инициативная группа лыжников во главе с Михаилом Голевым.
Традиционная лыжная гонка памяти кандидата в мастера спорта, выпускника Пензенского высшего артиллерийского инженерного училища Олега Кузьминова пройдет в Пензе в воскресенье, 19 февраля 2017 года, на стадионе «Снежинка». Время старта – 11:00.
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах : юноши, девушки 1999-2000 г.р., 2001-2002 г.р., 2003-2004 г.р.; мужчины 18 до 35 лет, 35 лет и старше.
Девушки, а также юноши 2003 – 2004 годов рождения пробегут свободным стилем 3 км, для юношей 1999-2000 г.р., 2001-2002 г.р., а также мужчин от 18 лет дистанция составит 5 км.
Участники соревнований, занявшие 1- 3 места, будут награждены грамотой и медалью.
Организаторами соревнований является инициативная группа лыжников во главе с Михаилом Голевым.
Новость: Правительство Пензенской области 18 февраля 2017
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