Традиционная лыжная гонка памяти Олега Кузьминова состоится в Пензе

Традиционная лыжная гонка памяти кандидата в мастера спорта, выпускника Пензенского высшего артиллерийского инженерного училища Олега Кузьминова пройдет в Пензе в воскресенье, 19 февраля 2017 года, на стадионе «Снежинка». Время старта – 11:00.

Соревнования проводятся в следующих возрастных группах : юноши, девушки 1999-2000 г.р., 2001-2002 г.р., 2003-2004 г.р.; мужчины 18 до 35 лет, 35 лет и старше.

Девушки, а также юноши 2003 – 2004 годов рождения пробегут свободным стилем 3 км, для юношей 1999-2000 г.р., 2001-2002 г.р., а также мужчин от 18 лет дистанция составит 5 км.

Участники соревнований, занявшие 1- 3 места, будут награждены грамотой и медалью.

Организаторами соревнований является инициативная группа лыжников во главе с Михаилом Голевым.