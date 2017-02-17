С улиц Пензы за ночь было вывезено 4800 кубометров снега

Сегодня утром глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев вместе с директором МУП «Пензадормост» Вячеславом Голохвастовым проконтролировал, как выполняется задача по очистке городских магистралей, мостов и путепроводов, подъемов от снега.

Как доложил Вячеслав Голохвастов, в ночь на 18 февраля работало 48 единиц техники (плужно-щеточные, КДМ и пескотрясы). Проводилась обработка противогололедными материалами проезжих частей, в первую очередь подъемов и путепроводов, очистка прилотковой и проезжей части дорог, тротуаров и пешеходных мостиков, а также лестничных сходов.

Кроме того, с улиц Московской, Кирова, Урицкого за ночь было вывезено 4800 кубометров снега. После пересменки техника выйдет на улицы города согласно графику.

- Темпы работ не снижайте, - обратился Виктор Кувайцев к директору МУП «Пензадормост». - В выходные дни особое внимание нужно уделять не только очистке города от снега, но и его вывозу.

Также Виктор Николаевич дал поручение своему заместителю Юрию Ильину провести объезд территорий, в первую очередь образовательных учреждений, на предмет вывоза снега.