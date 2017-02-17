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С улиц Пензы за ночь было вывезено 4800 кубометров снега
Сегодня в Пензе
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Сегодня утром глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев вместе с директором МУП «Пензадормост» Вячеславом Голохвастовым проконтролировал, как выполняется задача по очистке городских магистралей, мостов и путепроводов, подъемов от снега. Как доложил Вячеслав Голохвастов, в ночь на 18 февраля работало 48 единиц техники (плужно-щеточные, КДМ и пескотрясы). Проводилась обработка противогололедными материалами проезжих частей, в первую очередь подъемов и путепроводов, очистка прилотковой и проезжей части дорог, тротуаров и пешеходных мостиков, а также лестничных сходов. Кроме того, с улиц Московской, Кирова, Урицкого за ночь было вывезено 4800 кубометров снега. После пересменки техника выйдет на улицы города согласно графику. - Темпы работ не снижайте, - обратился Виктор Кувайцев к директору МУП «Пензадормост». - В выходные дни особое внимание нужно уделять не только очистке города от снега, но и его вывозу. Также Виктор Николаевич дал поручение своему заместителю Юрию Ильину провести объезд территорий, в первую очередь образовательных учреждений, на предмет вывоза снега.
Сегодня утром глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев вместе с директором МУП «Пензадормост» Вячеславом Голохвастовым проконтролировал, как выполняется задача по очистке городских магистралей, мостов и путепроводов, подъемов от снега.
Как доложил Вячеслав Голохвастов, в ночь на 18 февраля работало 48 единиц техники (плужно-щеточные, КДМ и пескотрясы). Проводилась обработка противогололедными материалами проезжих частей, в первую очередь подъемов и путепроводов, очистка прилотковой и проезжей части дорог, тротуаров и пешеходных мостиков, а также лестничных сходов.
Кроме того, с улиц Московской, Кирова, Урицкого за ночь было вывезено 4800 кубометров снега. После пересменки техника выйдет на улицы города согласно графику.
- Темпы работ не снижайте, - обратился Виктор Кувайцев к директору МУП «Пензадормост». - В выходные дни особое внимание нужно уделять не только очистке города от снега, но и его вывозу.
Также Виктор Николаевич дал поручение своему заместителю Юрию Ильину провести объезд территорий, в первую очередь образовательных учреждений, на предмет вывоза снега.
Новость: Администрация города Пензы 18 февраля 2017
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