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Жительница деревни Скрипицино лишилась суммы в 600 рублей
Сегодня в Пензе
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В полицию Колышлейского района обратилась с заявлением 52-летняя гражданка. Она сообщила, что в деревне Скрипицино неизвестные в ночное время, повредив запорное устройство, проникли в ее дом, откуда похитили деньги в сумме 600 рублей. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Полицейские провели обход граждан для установления возможных свидетелей и очевидцев. Сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции в ходе оперативных мероприятий установили причастность к совершению преступления 45-летнего местного жителя, привлекавшегося к уголовной ответственности. Он был опрошен и признался в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
В полицию Колышлейского района обратилась с заявлением 52-летняя гражданка. Она сообщила, что в деревне Скрипицино неизвестные в ночное время, повредив запорное устройство, проникли в ее дом, откуда похитили деньги в сумме 600 рублей.
На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Полицейские провели обход граждан для установления возможных свидетелей и очевидцев. Сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции в ходе оперативных мероприятий установили причастность к совершению преступления 45-летнего местного жителя, привлекавшегося к уголовной ответственности. Он был опрошен и признался в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Новость: УМВД России по Пензенской области 18 февраля 2017
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